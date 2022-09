Caro bollette addio: Ikea lancia pannello fotovoltaico low cost

Cos’è il pannello fotovoltaico di Ikea? Come funziona il pannello fotovoltaico di Ikea? Quanto costa il pannello fotovoltaico di Ikea? Scopriamo di più su questa soluzione contro il caro bollette.

Il caro bollette sta dissanguando famiglie ed imprese, tra speculazioni delle imprese erogatrici e scelte geopolitiche discutibili. Tanto che si sta tornando a soluzioni per mitigare il problema che si sperava ormai appartenessero al passato, come rigassificatori e centrali a carbone. Si pensa perfino ad un ritorno al Nucleare.

La multinazionale degli immobili Ikea ha ben pensato di lanciare un vero e proprio kit per realizzare un mini-impianto fotovoltaico in casa e fare quindi affidamento sulla luce solare. Del resto, il fotovoltaico insieme all’eolico, è ad oggi la soluzione green più concreta per mitigare la dipendenza da gas e petrolio. Pur non risolvendola completamente.

Come funziona kit pannello fotovoltaico Ikea a basso costo?

Come riporta GreenMe, innanzitutto occorre richiedere un preventivo scegliendo un impianto da 2kW o da 3 kW. In caso di accettazione del preventivo, IKEA invierà a casa i tecnici specializzati per l’installazione e la verifica del corretto funzionamento. Fermo restando che occorrerà adempiere alle stesse procedure burocratiche per l’allacciamento dell’impianto alla rete. Quindi non ci sono aggiramenti o scorciatoie della normativa vincente.

Il form da compilare lo potete trovare su questa pagina apposita.

Inoltre, se la casa non è autonoma ma si vive in condominio, si potrebbe rendere indispensabile ottenere anche l’avallo di tutti gli altri condomini. Soprattutto se va ad occupare spazi comuni. Quindi, prima dell’acquisto, è opportuno chiedere informazioni al proprio amministratore. O, comunque, ad un avvocato specializzato in questioni condominiali (talvolta la risposta dell’amministratore potrebbe non essere così adeguata).

Il kit del pannello fotovoltaico IKEA low cost è stato realizzato in collaborazione con l’azienda specializzata Wölmann e sicuramente è tra quelli più a buon mercato. Tuttavia, non segue la politica del colosso svedese, dato che non richiede il classico montaggio fai-da-te, ma l’ausilio di tecnici specializzati.

Quanto costa kit pannello fotovoltaico Ikea?

Le alternative al momento della scrittura sono 2:

la soluzione senza sistema di accumulo (SOLSTRÅLE Basic) al prezzo di 2.745 EUR la soluzione con incluso il sistema di accumulo (SOLSTRÅLE Plus) per 6.925 EUR

In quest’ultimo caso, ricordiamo che il sistema di accumulo è anche in vendita separatamente a 3850 EUR.

Il costo già include il sopralluogo e l’installazione, che sono pari a 199 euro. Occorre però aggiungere che, in caso non si decidesse di proseguire, questo importo va pagato comunque.

Infine, questi importi sono già al netto dello sconto in fattura previsto dall’Ecobonus attualmente in vigore.

Potete comunque valutare i prezzi e le condizioni aggiornate sul sito ufficiale Ikea.

Pannello fotovoltaico Ikea conviene?

La scelta è ovviamente personale. Se l’impianto può essere installato, potrebbe valere la pena provare, poiché a fronte di un costo di 6-7 mila euro, potremmo comunque ammortizzare negli anni il caro bollette energetico. Certo, ci vorranno diversi anni per azzerare quanto speso coi risparmi e poi iniziare a sentire i benefici.

I tempi di rientro dalla spesa iniziale sono dilatati in base a quanto consumiamo e quindi paghiamo. Ma comunque, alla luce delle bollette che sono in procinto di arrivare, potrebbe convenire soprattutto a chi già ricevere delle bollette salate. Anche se i tempi si sono ristretti anche per chi riceve bollette contenute, almeno un tempo.

