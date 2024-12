Ha incuriosito la vistosa colorazione della mantella indossata da Laurent Ulrich, che ha scatenato alcune inquietanti teorie cospirazioniste.

Sabato 7 dicembre, la spettacolare Cattedrale di Notre-Dame di Parigi è stata restituita al mondo, fedeli e turisti. A riaprirne le porte l’arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, cinque anni dopo l’incendio che ha devastato la cattedrale, per cause non ancora del tutto accertate. Immagini che hanno fatto male a tanti, soprattutto chi quella cattedrale l’ha visitata ed amata, nella cornice magica di una città impareggiabile.

Presenti anche Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, così come il rieletto presidente americano Donald Trump. Oltre, ovviamente al presidente francese Emmanuel Macron, la moglie Brigitte e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo. Nessun Primo ministro francese presente, invece, per una figuraccia internazionale causata dall’ennesima crisi di governo che ha investito le istituzioni francesi. Così come pesa l’assenza di Papa Francesco, uno smacco per la Chiesa cattolica francese, che comunque era già preparata alla cosa.

Ha però incuriosito anche la vistosa colorazione della mantella indossata da Laurent Ulrich, la quale ha scatenato certo l’immancabile fantasia dei Social, ma anche alcune inquietanti teorie cospirazioniste.

Cosa indicano i colori dell’arcivescovo di Notre-Dame

La mantella dell’abito talare dell’arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, ha come detto scatenato alcune teorie complottiste. Si tratta del bianco, giallo, rosso, verde e blu, che in molti ha rievocato i colori dell’Ordine della Stella d’Oriente. È un’organizzazione paramassonica di origine americana, Eastern Star si è diffusa in tutto il mondo ed è presente in 17 paesi. È la più grande organizzazione paramassonica mista al mondo e conta oggi circa 500.000 membri.

Traduzione:

Ci sono molti errori riguardanti la decodifica dei “colori Google o Lidl”, che era quello che volevano i mercanti del tempio. Questi sono in realtà i colori dell’Ordine della Stella d’Oriente. È un’organizzazione paramassonica di origine americana, Eastern Star si è diffusa in tutto il mondo ed è presente in 17 paesi. È la più grande organizzazione paramassonica mista al mondo e conta oggi circa 500.000 membri. Nota 🗒️ : I mercanti del tempio hanno già bruciato una cattedrale per sostituirla con una loggia super massonica, ci fu un evento simile durante la rivoluzione francese.

Per fortuna, come si può vedere, c’è anche chi ironizza. Altri per esempio hanno invocato i colori di Google Chrome, alcuni di Biancaneve, chi divise sportive, chi opere di arte moderna, anche i colori ufficiali di Lidl. Basta pigiare sul post di Twitter per vedere una divertente carrellata.

La versione ufficiale invece vuole che tali colori siano quelli legati al Giubileo della Chiesa cattolica apostolica romana che ci sarà nel 2025. Questo il logo ufficiale dell’evento che si tiene ogni quarto di secolo:

Come spiega poi Milano Finanza, Jean-Charles de Castelbajac ha disegnato i paramenti e gli ornamenti liturgici che saranno indossati dai 700 celebranti. Avvalendosi della collaborazione di alcune delle maison di le19M, come Lesage e Montex, specializzate nell’arte del ricamo fatto a mano, Paloma per gli abiti, Maison Michel che ha realizzato i cappelli religiosi (mitra) e Goossens che unendo arte e oreficeria ha creato i fermagli che presentano il simbolo del crisma con vari tipi di martellatura.

Lo stilista francese nel 1997 era stato direttore artistico della Giornata mondiale della gioventù di Parigi, creando il vestito indossato per l’evento da Papa Giovanni Paolo II e dagli altri sacerdoti.

Del resto, a Parigi tutto trasuda di moda, anche gli eventi religiosi.

