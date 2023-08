Musk Vs Zuckerberg: le 6 possibili location del combattimento

Vediamo come è partita la sfida tra i due, ma soprattutto dove si terrà il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Una notizia che sembra tipica di un film Hollywoodiano, dove si sfidano due super eroi o due personaggi noti, per soddisfare i desideri dei fan di entrambe le parti. Abbiamo per esempio visto sfidare Batman contro Superman, oppure Rocky contro Toro scatenato. E invece, si tratta di pura realtà: due tra i più importanti padroni di Social network, Mark Zuckerberg ed Elon Musk, come noto, rispettivamente padroni dell’universo Meta (Facebook, Instagram, Threads, Messenger e WhatsApp) e di X (ex Twitter), SpaceX e Tesla, si scontreranno in un combattimento corpo a corpo.

Dunque, nulla di virtuale, almeno che, nella realtà, si tratterà di uno scontro tra i due proiettati tramite tecnologia motion capture. Cosa più plausibile, anche alla luce dei protagonisti super tecnologici di cui stiamo parlando. La stessa, per intenderci, con cui sono realizzati tanti film, su tutti si pensi ad Avatar.

Tuttavia, occorrerà attendere un po’ per il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, giacché il primo necessita di operarsi alla spalla. Quindi dovrà anche attendere la riabilitazione. Tuttavia, la cosa è seria, tanto che il patron di X, un tempo Twitter, ha avuto tanto di dialogo serio con la Premier Meloni, che ha promesso una location tipicamente romana, eccetto però nella Capitale.

Il corposo ricavato del combattimento tra Musk e Zuckerberg sarà comunque devoluto a due ospedali pediatrici, dato che a organizzarlo saranno le fondazioni di entrambi. Ma come è nata la sfida e dove si terrà l’incontro? Cerchiamo di capirne di più.

Come è nata la sfida tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk

Come spiega La7, l’idea di un combattimento tra Musk e Zuckerberg è nato il 22 giugno, quando, in uno scambio di tweet e post sulle rispettive piattaforme di proprietà, si sono sfidati in un combattimento in gabbia.

Tutto è partito quando Musk ha pubblicato un messaggio in risposta a un commento di un utente sulla sua piattaforma, Twitter, dicendosi “pronto per un combattimento” con Zuckerberg. Un invito subito raccolto dal capo di Meta: quest’ultimo ha infatti pubblicato uno screenshot del tweet commentando “mandami la posizione“.

Musk ha replicato proponendo “Vegas Octagon“. Si tratta della pedana recintata dove si svolgono gli incontri di Ultimate Fighting Championship, organizzazione di arti marziali miste fra le più importanti al mondo. Poi l’idea di farlo in Italia, terra che ha visto l’inizio e la fine dell’Impero romano.

L’incontro sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme di entrambi.

Dove si terrà combattimento tra Musk e Zuckerberg

I media americani avevano diffuso la notizia che la sfida tra i due milionari si sarebbe svolta nel Colosseo. Ipotesi però smentita dal Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

Il Tg1 delle 20 ieri ha lanciato 4 location possibili, tutte fortementi evocative location dell’antica Roma:

Pompei: location frequentata da milioni di turisti ogni anno, tanto che sarà attivato un treno diretto da e per Roma una volta al mese. Sarebbe la migliore alternativa al Colosseo; Arena di Verona: anche qui parliamo di un simbolo della Roma che fu, oggi teatro di molti concerti, forse troppi; Paestum: nella bella località in provincia di Salerno si confermano oggi tre importanti templi, due dedicati a Era e uno dedicato ad Atena; Valle dei templi di Agrigento: anche la località siciliana potrebbe offrire uno sfondo tipicamente romano per i due milionari. Su tutti, si ricorderà il tempio di Castore e Polluce (Dioscuri).

A questi però possiamo aggiungere altre due località che si trovano in Campania:

Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere: secondo in ordine di grandezza tra tali tipi di monumenti nell’Italia antica dopo il Colosseo. Meno però fattibile per problemi di spazio; Ercolano: qui, come noto, ci sono gli scavi archeologici che fanno il paio con quelli di Pompei.

Vedremo dunque dove si terrà questo combattimento tra Musk e Zuckerberg. Un capriccio tra due personaggi che stanno plasmando profondamente le nostre vite. Quanto meno, i loro soldi serviranno per una causa sociale, si spera.

