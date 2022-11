Mondiali Qatar 2022: chi potrebbe essere la sorpresa

Manca meno di una settimana ai tanto discussi mondiali in Qatar 2022. Delle cui tante criticità abbiamo parlato qui. Se in tanti parlano della favorita o delle favorite probabili, quale potrebbe essere la sorpresa?

Accennando alle favorite, i bookmakers e gli analisti sono largamente convinti che la favorita in assoluto sia il Brasile, soprattutto perché al rinomato talento dei calciatori è stata aggiunta un’organizzazione di stampo europeo dal CT Tite.

Subito dopo la Francia, vincitrice dell’ultimo mondiale e solo di poco sotto i carioca. Conclude il podio l’Argentina, data quasi ogni volta tra le favorite ma poi incapace di saper gestire sul campo i tanti talenti presenti in rosa.

Fuori dal podio due europee che negli ultimi anni hanno perso colpi ma hanno dominato per diverso tempo, anche a livello di club, da quando siamo nel Nuovo Millennio: Germania e Spagna. Anche l’Inghilterra non convince, benché sia arrivata in finale all’ultimo europeo come noto vinto da noi.

Ma vediamo chi può essere la sorpresa.

Chi sarà la sorpresa dei Mondiali Qatar 2022

E’ possibile che la sorpresa del Mondiale in Qatar 2022 possa essere la Danimarca. Certo parlare di sorpresa è forse ingiusto, visto che all’ultimo europeo è arrivata in semifinale, sconfitta dall’Inghilterra ai supplementari. Ma molti hanno simpatizzato per quella squadra soprattutto dopo la triste vicenda Eriksen. Poi per fortuna risoltasi positivamente.

La Danimarca nel girone dovrà vedersela con Francia, Australia e Tunisia. Dunque non un girone complicato, transalpini a parte.

Come ricorda Today, i danesi arrivano da una qualificazione entusiasmante: ben nove vittorie su dieci gare, con ben 30 reti segnate e solo 3 subite.

La Danimarca può vantare, proprio come il Brasile, di due fattori fondamentali: collettivo e talento dei singoli. Infatti, la squadra gioca molto bene, ma, soprattutto, è molto unita ed affiatata. E lo abbiamo anche visto quando si è consumato sul campo il succitato dramma del centrocampista ex Inter.

E poi ci sono i singoli talenti: a centrocampo ci sono Delaney, Hojbjerg e lo stesso Eriksen, pronto a prendersi la sua rivincita col destino. In attacco qualità e fisicità sono garantite da Damsgaard, Dolberg, Cornelius, Braithwaite e Wind. Infine, il comparto difensivo può contare sull’esperienza di Christensen e Kjaer.

Quanto viene quotata Danimarca ai Mondiali Qatar 2022

La possibile sorpresa dei Mondiali Qatar 2022 viene data dai bookmakers ai nastri di partenza ad una allettante quota di 31.00. Praticamente 11ma, ma ultima prima delle squadre molto meno favorite, visto che dopo di essa c’è la Serbia a 101.

Tutto sommato una quota allettante, anche per chi vuole scommetterci “un caffè“, visto che con 2,00 euro si vincono 62 euro e con 3 euro si sfiorano i 100 euro.

Pronti a scommettere sulla Danimarca sorpresa dei Mondiali Qatar 2022?

Ricevi news senza censure su Telegram

Sondaggio

Chi vincerà il Mondiale? Danimarca

Brasile

Francia

Argentina

Spagna

Inghilterra

Altro (la tua risposta) Risultati Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.