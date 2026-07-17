No, Messi non sarà mai Maradona

Prosegue il paragone tra Messi e Maradona, con chi ritiene che il primo lo abbia pure superato. Ma è davvero così?

No, Messi non è Maradona e non lo supererà anche qualora vincesse il suo secondo Mondiale. Dopo il primo in Qatar, anche esso una farsa colossale.

Maradona rappresenta il riscatto degli ultimi, di chi sbaglia nella vita. Ha vinto due campionati italiani pur non militando in una delle tre grandi del Nord.

Messi ha vinto in squadre dorate (Barcellona e Paris Saint Germain) e in questo mondiale artificiale, l’Argentina è stata anche favorita per una questione di business dalla FIFA.

La stessa FIFA che ha distrutto Maradona. O, quanto meno il calciatore, ma non il suo spirito.

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