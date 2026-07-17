La nostra percezione del tempo viene alterata dai rumori

Uno studio dimostra per la prima volta come anche rumori di sottofondo siano in grado di alterare la nostra stima del tempo

Che si tratti di cacciare animali in epoca preistorica o guidare un’automobile in epoca moderna, il calcolo accurato del tempo si rivela una capacità importante per l’essere umano. Potrebbe sembrare un’operazione banale, ma in realtà decenni di ricerca hanno dimostrato come la percezione del tempo sia influenzata da numerosi fattori, quali età, stato emotivo e ambiente esterno.

A partire da tali conoscenze, una coppia di ricercatori ha ora approfondito ulteriormente la questione, scoprendo che persino rumori di sottofondo possono distorcere la nostra percezione, facendoci sembrare suoni in primo piano più lunghi o più corti di quanto siano in realtà.

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