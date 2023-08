La Merkel ci mise a dieta, ma spende 55mila euro pubblici di parrucchiere

E’ polemica per le spese accessorie a carico dello Stato per la Merkel, su tutte 55mila euro di parrucchiere in 2 anni.

Angela Merkel è stata l’indimenticabile Cancelliera tedesca per ben 16 anni, dal 22 novembre 2005 all’8 dicembre 2021. Anni in cui, indubbiamente, ha reso la Germania la locomotiva europea; ha saputo contenere le velleità di espansionismo statunitense verso l’Est Europa (opponendosi, come raccontato qui, all’ingresso dell’Ucraina nella Nato); ma ha anche tenuto stretti i cordoni della borsa, dettando l’agenda dei governi di tutti gli altri paesi, specie quelli del Mediterraneo, inclusi il nostro.

Ricorderemo, per esempio, il sorrisino d’intesa con Sarkozy quando si parlava delle nostre capacità di tenere i conti pubblici. O lo Spread che portò i tecnici al governo e a una serie di governi filo-europeisti frutto di accozzaglie elettorali (con sempre presenti il Pd). Tutto sommato, il governo attuale, interrompe una lunga serie durata quasi 11 anni.

Peccato però che anche lei avesse le sue magagne. Lo Spiegel ha fatto i conti di quanto è costata e ancora costi ai tedeschi. Oggi sempre più poveri.

I costi folli della Merkel, anche per il parrucchiere

Come riporta Il Giornale, oltre allo staff, l’ex cancelliera può godere (ovviamente) di un’auto di servizio, della scorta e (ovviamente) della copertura di tutte le spese legate a impegni e viaggi fatti “per conto e nell’interesse della Repubblica federale di Germania“. Fin qui tutto nella norma, anche i nostri presidenti della Repubblica emeriti ci costano molto.

Occorre però dire che recentemente il Bundestag (il parlamento tedesco) ha votato la riduzione del numero massimo di collaboratori in dote agli ex cancellieri. Scendendo da nove a cinque fino a quattro. Sebbene non abbia riguardato la Merkel, visto che entrerà in vigore dall’attuale cancelliere. Ma occorre anche dire che l’ex cancelliera non abbia certo rinunciato al numero previsto inizialmente.

Comunque, a indignare negli ultimi due anni i tedeschi sono state le spese “accessorie” di cui le casse dello Stato teutonico si sono dovute far carico per la Merkel. Su tutte, il conto del parrucchiere: 55mila euro, in meno due anni. Taglio, piega e make up. Il risultato finale, peraltro, non è stato neppure così strabiliante.

