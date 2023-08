Bielorussia prossimo fronte di guerra? Preoccupano confini con Polonia, Lituania e Lettonia

I confini tra i paesi vivono una tensione altissima, secondo la Bielorussia fomentata dagli Usa. Ma ecco come stanno le cose.

La Lettonia ha annunciato che rafforzerà i controlli ai confini con la Bielorussia dall’11 agosto per almeno sei mesi, ovviamente prorogabili. La Polonia aveva già annunciato in precedenza il rafforzamento della sicurezza al confine con il principale alleato della Russia nella guerra in Ucraina, inviando lì altre migliaia di militari. La Lituania intende fare lo stesso.

La Bielorussia, da parte sua, ha annunciato in risposta di voler rafforzare i confini, ma di non aver mai avuto in programma eventuali invasioni dei tre paesi confinanti, oggi appartenenti alla NATO. Anzi, hanno tenuto all’opposto aperto i confini e di fatti oltre 100mila tra polacchi, lituani e lettoni sono giunti in Bielorussia.

Anzi, il governo bielorusso vede in questa politica difensivista dei tre paesi ex sovietici una strategia provocatoria ordita dagli americani.

Come denuncia a Izvestija il Vicepresidente della Commissione permanente per gli affari internazionali della Camera bassa del Parlamento della Repubblica, Oleg Gaidukevich:

La Bielorussia sa bene che la Lettonia e la Polonia vivono creando l’apparenza di una minaccia da parte nostra . Allo stesso tempo, i politici di questi paesi sanno bene che non vi è alcuna minaccia dalla Bielorussia: non abbiamo bisogno della loro terra, non li abbiamo mai toccati in vita nostra e non li toccheremo mai. Il raccolto è stato di oltre 2 milioni di tonnellate: questo è ciò che ci interessa. Ma loro vivono di questo, spaventano i cittadini con una minaccia e chiedono soldi per questo.

i padroni di Polonia, Lettonia e Lituania hanno bisogno di questa escalation, perché in senso pieno questi Paesi non hanno sovranità . Gli Stati Uniti hanno bisogno di un’escalation, continua escalation in Europa, per indebolire l’Unione Europea

Infine, Gaidukevich accenna a come la Bielorussia si difenderà in caso di invasione:

La nostra risposta: non soccomberemo alle provocazioni. Ma allo stesso tempo stiamo rafforzando il confine, rafforzando la capacità di difesa . Abbiamo già schierato armi nucleari tattiche. È già operativo un gruppo congiunto bielorusso-russo. Cioè, chiariamo a coloro che stanno costruendo questa escalation, ea coloro che stanno dietro di loro, che se metti la testa in Bielorussia, tutti saranno distrutti. Sarà un disastro per coloro che fanno un simile tentativo

Evocando anche la solida alleanza tra Russia e Bielorussia:

Il presidente della Russia ha detto chiaramente: un attacco alla Bielorussia è un attacco alla Russia . E non ci saranno operazioni speciali. Sarà l’uso di tutte le forze e mezzi e la distruzione dei centri decisionali

Ad onor del vero, dovrebbe essere l’Ucraina a non fidarsi troppo della Polonia. La quale, stando ad alcune rivelazioni riportate qui, potrebbe avere in obiettivo di riprendersi Leopoli, un tempo territorio polacco.

