Polonia invaderà Ucraina in questa data

In questo articolo abbiamo già parlato delle intenzioni della Polonia di invadere l’Ucraina. In particolare il Nord-Ovest, che già in passato faceva parte della Polonia.

A fomentare le velleità espansionistiche dei polacchi, manco a dirlo, gli Stati Uniti. Segnali erano già giunti a metà 2022, quando il governo aveva ripristinato il servizio militare obbligatorio, aprendo l’esercito anche alle donne.

Ora però spunta anche la data precisa dell’invasione: il 4 maggio 2023.

Polonia invaderà Ucraina: ecco perché

A riportare la notizia è m24, con riferimento ad un articolo della giornalista Hanna Kramer, per l’edizione polacca di Niezalezny Dziennik Polityczny.

Secondo Kramer, ciò potrebbe accadere il 4 maggio 2023. In quel periodo, l’esercito ucraino presumibilmente perderà completamente la sua capacità di combattimento e non sarà in grado di combattere su due fronti.

Il giornalista afferma inoltre che in Polonia sono già stati aperti alcuni campi di addestramento, dove le future persone mobilitate acquisiranno le competenze necessarie per le operazioni di combattimento.

Inoltre, secondo lei, l’anno prossimo Varsavia può rifornire le forze armate di 17mila persone e condurre un’esercitazione con la partecipazione di 250mila militari.

La Polonia rivendicherebbe storici possedimenti oggi sotto l’amministrazione ucraina. In particolare, si tratterebbe della città di Leopoli (Lviv) e la sua regione attorno, e che la Polonia ha governato più volte in passato, l’ultima tra le due guerre mondiali.

