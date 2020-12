Latte nello sportello del frigorifero: perché è sbagliato

Si può dire che il frigorifero sia un po' lo specchio fedele di ciò che siamo. Soprattutto, delle nostre abitudini alimentari e del nostro stile di vita. Certo, diverse cose finiscono in credenza, specialmente gli alimenti che non hanno bisogno di essere conservati al fresco. Tra questi però non rientra di certo il latte.

C'è ancora una certa diatriba sul fatto che il latte faccia bene o male all'organismo umano. Alcuni esperti ritengono addirittura che vada assunto entro i 3 anni di età, perché poi diventa solo veleno. All'altro versante estremo ci troviamo invece quanti ritengono che il latte sia salutare, faccia bene alle ossa e vada bevuto fino alla fine dei nostri giorni.

In tanti, forse quasi tutti, conserviamo il latte nello sportello del frigorifero. Nello scompartimento dove ci vanno le bevande. Lo vediamo fare anche in tante scene dei film, quando il/la protagonista apre il frigo e vi estrae il latte per la colazione, le birre da bere con amici, un liquore per dimenticare.

Eppure, conservare il latte nello sportello del frigorifero è una abitudine sbagliata. Vediamo perché.

Perché mette latte nello sportello del frigorifero è sbagliato

Come riporta Il Messaggero, il latte andrebbe conservato nei ripiani centrali e interiori del frigorifero, insieme ai formaggi e agli altri prodotti caseari. Perché? In quanto la temperatura in questa zona è più bassa, ed è ideale anche per conservare carne e pesce.

Lo sportello del frigorifero, è in realtà la parte più calda di questo elettrodomestico. Oltre ad essere quella più esposta a sbalzi di temperatura data l'apertura. Quindi il latte si conserva male.

Nella zona centrale vanno bene anche quei cibi che non hanno bisogno di cottura, come salumi e avanzi di cibo (da conservare nella parte alta del frigo). Mentre nei cassettoni in basso possono essere riposte frutta e verdura.

Cosa va nello sportello del frigo?

Quindi, quali sono gli alimenti che possono essere riposti nello sportello del frigo? Per esempio i seguenti:

conservanti naturali

succhi di frutta

marmellate

condimenti

In quest'articolo, invece, ho affrontato la questione: latte fa bene o male agli adulti?