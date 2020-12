Amazon si aggiudica Champions league: come funziona e prezzi

Ultima modifica: 19 Dicembre 2020

Amazon si aggiudica la Champions league, trasmettendo la più importante competizione europea su Amazon Prime Video.

Dunque, Amazon non si ferma più. E trasmetterà anche la Champions league tramite Amazon Video. Un altro colpo per il colosso dell'e-commerce dunque, che già vede Jeff Bezos passato al primo posto come Paperone a livello mondiale e la sua creatura in continuo rally sul mercato azionario dopo l'esplosione del Covid-19.

D'altronde, la costrizione a casa che ha imposto il Lockdown, ha spinto molti ad affidarsi allo shopping online. Quindi, garantendo ad Amazon anche nuovi clienti per il futuro. Un po' quanto accaduto per esempio con il colosso dello streaming Netflix o la piattaforma per le videoconferenze Zoom.

Vediamo dunque come vedere la Champions league su Amazon e quanto costa.

Champions su Amazon come funziona

Come funziona la trasmissione della Champions league su Amazon? Come riporta Hwupgrade, in pratica, il servizio Prime Video trasmetterà 16 delle migliori partite di Champions League in esclusiva.

In pratica, come spiega la stessa società, saranno trasmesse le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in poi.

Ma non solo. Su Amazon Prime Video saranno trasmesse anche la Supercoppa EUFA per 3 stagioni a partire dal prossimo 2021/22.

Champions league su Amazon prezzo

Quanto costa vedere la Champions league su Amazon? Per ora, nulla è stato detto sulla tariffa che gli utenti dovranno pagare per beneficiare di questo servizio.

Occorrerà capire se se ci potranno essere dei pacchetti specifici per vedere le partite o se permetterà comunque di vedere questa esclusiva per esempio già solo attivando il servizio Prime.

Per esempio, il colosso dell'e-commerce potrebbe inizialmente offrire la visione di queste partite per promuovere il servizio Prime. Il quale prevede, già incluso, il risparmio delle spese di spedizione ove possibile (se il venditore non è esterno), la fruizione di brani anche su Echo dot o appunto la visione di serie Tv e film. Quest'ultimo servizio col quale Amazon sta cercando di competere con Netflix.

Certo, un po' difficile che questo servizio sarà incluso in Prime, considerando i suoi costi annuali tutto sommato contenuti:

EUR 36 all'anno per chi paga in una unica soluzione

per chi paga in una unica soluzione EUR 3,99 se si sceglie un pagamento mensile.

Fatto sta che la creatura di Bezos sta entrando anche nel calcio. E di sicuro siamo solo agli inizi...