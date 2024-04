Chi è il miglior Joker del Cinema? La Top 5

Il cinema ha ritratto Joker in modi diversi, attingendo dalle varie versioni dei fumetti. Ecco la Top 5 delle versioni meglio riuscite.

Joker è il villain per eccellenza della Dc Comics, nonché nemico numero uno di Batman, noto anche come Cavaliere oscuro.

E’ stato ideato da Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson, esordendo nel 1940 nel primo numero della serie a fumetti Batman (vol. 1). Dunque è stato praticamente sempre presente nelle storie dell’eroe di Gotham, sebbene inizialmente si chiamasse “Il Jolly“, proprio come la carta che lo rappresenta.

Joker nei decenni a venire è stato raffigurato nei più svariati modi: da pittoresco a gotico, passando per boss della mala fino ad anarchico. Sebbene a mostrare per primo la sua storia è stato The Killing Joke, storia a fumetti del 1988 ideata da Alan Moore e Brian Bolland.

In effetti anche il cinema lo ha ritratto in modi diversi, attingendo proprio dalle strisce. Ecco la Top 5 delle versioni meglio riuscite, escludendo però le versioni animate.

Jared Leto

Il quinto posto come miglior Joker del cinema spetta a Jared Leto, un autentico trasformista del cinema contemporaneo. Il Joker da lui proposto è in una versione gotica, apparsa in Suicide squad, pellicola del 2016 diretta da David Ayer.

La sua versione del villain non è stata molto apprezzata in realtà, patendo l’handicap di essere arrivata dopo quella recente di Heath Ledger rimasta nella storia e impressa nell’immaginario collettivo.

Un Joker dunque più damerino, affascinante, che ben duetta con Margot Robbie, al punto da spingerla da brillante psichiatra a diventare il suo alter ego femminile Harley Quinn. Tutto sommato una versione diversa dagli altri, che a suo modo ha scritto una pagina interessante nella storia cinematografica del personaggio.

Cesar Romero

Non possiamo non citare questa versione, sebbene fuori dal podio, apparsa nella mitica serie televisiva anni ’60 (dal 1966 al 1968), proposta in Italia da Telemontecarlo. Serie che divenne anche un film del 1966. Con Adam West nel ruolo di Batman e Burt Ward in quello del suo giovane aiutante Robin.

Qui Joker appare buffo, pittoresco, un autentico burlone, forse il più simile di tutti a quello che abbiamo visto prevalere nei fumetti. A interpretarlo Cesar Romero, attore statunitense di origine cubana interprete di vari film tra gli anni ’40 e ’50 ma passato alla storia proprio per questo ruolo.

Curioso aneddoto vuole che Romero si fosse sempre rifiutato di tagliare i suoi fatidici baffi, e gli autori furono costretti a coprirli col trucco.

Jack Nicholson

E siamo arrivati al podio. Jack Nicholson ha interpretato Joker in The Batman del 1989, diretto da Tim Burton. Con Michael Keaton nel ruolo di Batman e la bellissima Kim Basinger nei panni della cronista Vicki Vale.

Nicholson ha interpretato magistralmente il personaggio, seppur conferendogli un atteggiamento da boss della mala più che da burlesco criminale, allontanandolo quindi dai canoni dei fumetti. Anche se si avvicina a The killing Joker sul modo in cui è nato, ovvero per un incidente nella fabbrica chimica: nel tentativo di sfuggire a Batman tenta di scavalcare il ballatoio dell’impianto chimico ma cade nelle verdastre acque di scarico, inquinate completamente dai rifiuti chimici.

Inoltre, lo ha caratterizzato molto a suo modo. Del resto, il volto di Nicholson è già di per sé una maschera.

Joaquin Phoenix

Secondo posto per Joaquin Phoenix, altro trasformista della contemporanea Hollywood. Il suo Joker è stato molto apprezzato e riprende la storia del succitato The killing Joker, in particolare il fatto che sia un cabarettista fallito e che le sventure della vita lo abbiano portato a impazzire e trasformarsi in un criminale. Mentre si discosta sul resto.

Il Joker di Joaquin Phoenix è dunque una vittima della società e una sua conseguenza. Che lo ha spinto gradualmente verso la follia.

Heath Ledger

Il primo posto spetta di diritto al Joker di Heath Leadger, visto nel secondo episodio della straordinaria trilogia di Cristopher Nolan.

Il suo villain è un criminale anarchico, che pratica più per il gusto di veder bruciare il mondo, come fa notare Alfred a Bruce Wayne. Non è interessato ai soldi (tanto da appiccare fuoco a una bella montagna di dollari per dimostrarlo) né al potere. E forse anche per questo è stato molto apprezzato dai fan.

Dà più versioni sulle origini delle sue ferite sulle labbra, che gli hanno conferito un sadico sorriso.

Come noto Heath Ledger ci ha lasciato molto presto, poco dopo l’uscita del film. E proprio l’essersi immedesimato forse troppo nel ruolo ha contribuito ad aumentare il suo già precario equilibrio psicologico. Rendendo così anche per questo la sua interpretazione ancor più apprezzata e leggendaria.

