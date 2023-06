IT-alert è già sul telefono: come disattivarlo (se proprio dà fastidio)

Vediamo come funziona IT-Alert e come si disattiva. Si tratta di un sistema che avvisa le persone in caso di pericoli in corso.

E’ partito in Toscana (e nelle zone limitrofe alla regione) in via sperimentale il sistema IT-alert, ideato dal governo per avvisare le persone tramite un messaggio di una situazione di emergenza nella loro zona.

Affinché IT-alert funzioni sul proprio telefono, esso deve ovviamente essere acceso e connesso a internet. Non occorre invece scaricare una app dato che fa parte del proprio sistema operativo.

Tuttavia, non mancano polemiche poiché viene ritenuto un ennesimo sistema di violazione della privacy e di controllo della popolazione da parte delle autorità. Ma è davvero così?

Vediamo meglio come funziona IT-alert e come disattivarlo se proprio ci dà fastidio.

IT-alert come funziona?

Come spiega Hwupgrade e come già anticipato, non richiede di scaricare una app, ma viene installato automaticamente sul proprio sistema operativo, dunque non è su base volontaria. E questo è un elemento che sta scatenando molte polemiche, poiché, quanto meno, altre app oggetto di disputa come Immuni andava scaricata appositamente.

Sfrutta la propria rete mobile e non bisogna attivare né il GPS (considerato particolarmente invasivo per la privacy) né il Bluetooth come la succitata app Immuni.

La tecnologia usata è la “cell broadcast“, che risale al tempo del 2G, quindi può tranquillamente funzionare anche sui telefoni più datati. Occorre poi aggiungere che occorre attivare la connessione internet della propria rete mobile, quindi Il messaggio IT-alert non arriva anche usando una connessione Wi-Fi se non c’è campo.

IT-alert a cosa serve

IT-alert serve per avvisare chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso

Gli eventi per cui partirà il messaggio sono i seguenti:

maremoto generato da un sisma collasso di una grande diga attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso) precipitazioni intense

Certo, occorrerà vedere quanto questo sistema funzioni davvero e non finisca per generare un panico generale tra la popolazione creando situazioni “da collo di bottiglia” che creino più danni che altro.

Come disattivare IT-alert

Per quanti sono infastiditi dalla presenza di IT-alert sul proprio telefono, riportiamo qui come si disattiva questo sistema.

Ad onor del vero, trovarlo non è molto semplice, quindi il consiglio è quello di entrare nelle Impostazioni del telefono e di digitare “IT-alert” nella stringa di ricerca. Se non appare tra i risultati, vuol dire che il sistema (ricordiamo che funziona sia su iOS e Android) non è ancora presente (probabilmente il proprio sistema operativo non è ancora stato aggiornato).

Ecco un esempio:

Una volta individuato e pigiato sulla dicitura “Ricevi messaggi IT-alert”, possiamo decidere di disattivare totalmente il servizio (anche se per i casi più gravi continuerà a funzionare e non può essere disattivato). Come si può vedere dallo screenshot successivo, ci sono poi altre impostazioni che si possono modificare:

