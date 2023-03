Wifi Calling arriva in Italia: come funzionano chiamate con Wifi

Vediamo come funziona e quanto costa il servizio di Wifi Calling, arrivato finalmente anche in Italia per chiamare anche quando linea non c’è

Talvolta può accadere di dover fare una telefonata, ma non di avere segnale a sufficienza. Ed invece, la rete Wifi funzioni benissimo. In pochi sanno che è possibile effettuare telefonate tramite Wifi, con il servizio Wifi Calling, arrivata finalmente anche in Italia. Mentre in altri paesi europei esiste da anni. Ma questa non è certo una meraviglia.

A lanciare per primi anche in Italia il servizio WiFi Calling sono due dei tre principali colossi telefonici: Wind Tre e TIM sono le prime in Italia ad offrire questo servizio.

Vediamo come funziona il Wifi calling e quanto costa.

Wifi Calling cos’è

Cos’è il Wifi Calling? Come riporta Internet Casa,

Il Wifi calling o “VoWifi“, consente di effettuare o ricevere chiamate vocali con la sola connessione Wireless. Basterà che il proprio smartphone sia abilitato al servizio Wifi Calling, e ciò farà sì che la telefonata passerà automaticamente e senza interruzioni da rete cellulare a rete Wifi e viceversa. Quindi, non accadrà quella spiacevole interruzione che ci costringe a chiamare l’altro interlocutore appena la copertura della linea sarà tornata decente,

Wifi Calling vantaggi

Quali sono i vantaggi del servizio Wifi Calling? Ecco i principali:

Migliore qualità della telefonata

Non sarà necessario usare altre app, come Whatsapp, Skype o Telegram

La batteria dura di più rispetto ad una ordinaria rete mobile

Non ci saranno spiacevoli interruzioni in caso di scarsa copertura della linea. E ciò è molto importante per chi, per la propria professione, passa molte ore al telefono

Telefonate di alta qualità audio

Wifi Calling come funziona

Come funziona il servizio di Wifi Calling? Mediante la tecnologia VoLTE (Voice over LTE). Si tratta di una versione aggiornata del protocollo Generic Access Network (GAN) e consente di trasmettere i pacchetti dei dati cellulari attraverso una connessione Wi-Fi e internet.

Tutto viaggerà dunque online e i dati torneranno “puliti” all’interlocutore. E ciò permette anche l’ultimo vantaggio, relativo alla qualità audio.

Come attivare il Wifi Calling?

Come si attiva il servizio? Occorrono determinati operatori e determinati modelli di smartphone.

Al momento della scrittura, sono solo due gli operatori telefonici che offrono il servizio: WindTre, Very Mobile (provider semi virtuale di WindTre) e TIM.

Per quanto concerne i modelli di smartphone compatibili con il Wifi Calling, al momento della scrittura sono:

Samsung Galaxy S22

Xiaomi 12

Oppo A17

Wifi Calling quanto costa?

Il servizio è gratuito, poiché si appoggia ad una rete Wifi. Come detto, però, il problema resta l’attuale limitazione dovuta ai pochi modelli telefonici ed operatori telefonici. Vedremo se la platea si allargherà. Il servizio è sicuramente molto utile ed interessante, ma non manca lo scetticismo poiché si tratta di un servizio fin troppo vantaggioso per gli utenti e non certo per le aziende telefoniche.

