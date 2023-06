Biden soffre di apnea notturna: ciò spiega gaffe e cadute?

Joe Biden soffre di apnea notturna che forse è alla base di gaffe e cadute continue durante i suoi interventi pubblici.

Joe Biden è ormai tristemente noto per le sue ripetute gaffe e cadute su palchi o gradini di un aereo. Immagini poco consone per chi guida il paese più potente e ricco del mondo (Cina permettendo). Di recente, ha nuovamente scambiato l’Ucraina con l’Iraq, tanto per dirne una. Ora si sa pure che soffra di apnea notturna, tanto da dover utilizzare un macchinario per respirare la notte.

Joe Biden e l’apnea notturna

I media, molto attenti ai particolari quando vogliono, in settimana si sono accorti di strani segni sul volto di Joe Biden. Tanto da chiedere, come riporta LaRepubblica, alla Casa Bianca la ragione di quei segni e uno dei portavoce della presidenza, Andrew Bates, ha spiegato che erano dovuti al fatto che la sera prima Biden avesse utilizzato una macchina a pressione continua nelle vie respiratorie (nota con l’acronimo inglese di maschera Cpap) per l’apnea notturna di cui soffre.

Come vedremo, l’apnea notturna porta a una scarsa concentrazione durante il giorno e potrebbe essere alla base delle sue continue gaffe e cadute. Trump, fatalmente, lo ha da tempo soprannominato “Spleepy Biden“

Cos’è l’apnea notturna di cui soffre Biden

Come spiega Materdomini, l’apnea notturna non è un fenomeno facilmente auto-diagnosticabile e sono le persone che ci circondano ad accorgersi dei nostri cambiamenti. Ci notano distratti, che abbiamo continua sonnolenza, pericolosi colpi di sonno durante la guida diurna, che ci addormentiamo davanti la Tv, ecc.

La sindrome delle apnee notturne ostruttive (OSAS) deve essere curata quando il numero delle apnee (di almeno 10 secondi) è superiore a 5: al di sotto di tale valore possono essere considerate fisiologiche. Viene diagnosticata mediante polisonnografia, spesso eseguita anche a domicilio, un esame non invasivo che analizza e monitora la funzione dell’apparato respiratorio durante una sessione di sonno.

Tra le cause principali abbiamo:

lo scarso stimolo del sistema nervoso, che fa perdere forza alla muscolatura della gola durante il sonno; un eccesso di volume dei tessuti (es.: palato voluminoso, tonsille ingrossate).

Soggetti particolarmente a rischio di incorrere nelle apnee notturne sono gli obesi e i fumatori.

Le apnee notturne possono essere risolte o tramite macchinario, proprio come nel caso del presidente Biden, o tramite operazione chirurgica quando tale condizione è indotta da un problema di ristrettezza delle vie respiratorie: naso, palato molle, la base della lingua, la mandibola, le tonsille, le adenoidi, ecc.

– / 5 Grazie per aver votato!