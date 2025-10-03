Henry Silva, la storia del cattivo con la faccia di gomma

Ripercorriamo la storia di Henry Silva, famoso per aver interpretato soprattutto ruoli da duro grazie alla sua espressione innata.

Spesso, per creare volti da duro e cattivi, nel Cinema si utilizzano artifizi come trucco e maschere. Ma c’è chi un volto così ce l’ha già di natura ed è stato utilizzato spesso e volentieri per il genere western e poliziesco, con cui si sposa bene. Generi che in Italia assunsero la rivisitazione semantica in Spaghetti western e poliziottesco. Si pensi al caso di Henry Silva.

Henry Silva è passato alla storia del cinema per i numerosi ruoli da villain interpretati. In particolare, di sicari e criminali senza scrupoli. Sebbene in qualche occasione abbia anche interpretato il ruolo del Commissario integerrimo e severo, mettendo così in scena il lato impassibile e intransigente della legge. La sua espressione gli è valsa il soprannome di faccia di gomma.

Di seguito ripercorriamo la sua storia.

La storia di Henry Silva

Henry Silva nasce a New York il 23 settembre 1926, da una famiglia di origini siciliane e ispaniche. Cresce nel quartiere di Harlem, in un periodo nel quale prevalevano gli afroamericani e gli ispanici iniziavano ad insediarci. Il che provocava non pochi conflitti e la nascita di vere e proprie guerre tra bande per il controllo del territorio. Oggi il quartiere è profondamente cambiato, diventando borghese e ricco di opportunità economiche e speculazioni immobiliari.

Come tanti ispanici, lascia presto la scuola, a soli 13 anni, lavorando come lavapiatti e cameriere in hotel situati a Manhattan. Tuttavia, ha anche velleità attoriali e così riesce a farsi ammettere presso l’Actors Studio nel 1955.

L’esordio a teatro arriva in una pis intitolata “A Hatful of Rain” di Michael Vi Gazzo, con Pol Richards ed Entoni Franciosa. La rappresentazione è molto richiesta, arrivando fino alla capitale americana del teatro: Broadway. Della compagnia facevano parte futuri attori di successo, come Ben Gazzara, Shelley Winters e Harry Guardino.

Ma per lui arriva anche presto l’esordio al Cinema, nel 1952, nel film “Viva Zapata!“, con attori del calibro di Marlon Brando e Anthony Quinn. Sebbene non sarà accreditato.

Da lì in poi la carriera spiccherà subito il volo, lavorando incessantemente fino alla fine degli anni 90. Recitando in un totale di 140 film.

I film con Henry Silva

Molto richiesto, recita in media in due tre film ogni anno, ottenendo via via parti di maggior rilievo a partire da “Un cappello pieno di pioggia” (1957), adattamento cinematografico proprio della pis teatrale con cui ha esordito: “A Hatful of Rain“. Il primo ruolo da protagonista arriva nel film “Johnny Cool, messaggero di morte” (1963).

Lungo gli anni 60 arrivano tanti ruoli di co protagonista anche ad altri film importanti, come La veglia delle aquile (1964), accanto a Rock Hudson e Rod Taylor, e 5 per la gloria (1965), con Raf Vallone.

Dalla seconda metà degli anni 60 inizierà a recitare in Italia in quelle pellicole che gli daranno popolarità a livello mondiale: gli spaghetti western e i poliziotteschi. Il primo film sarà Un fiume di dollari (1966), insieme a Thomas Hunter, seguirà Assassination (1967), Quella carogna dell’ispettore Sterling (1967), dove interpreta appunto l’ispettore e non il cattivo come al solito, e La mala ordina (1971), di Fernando Di Leo. Lungometraggio considerato dalla critica il più importante della sua carriera. Di Leo sarà il regista che gli farà fare il salto di qualità e darà una svolta alla sua carriera, rivalutato di recente grazie a un fan di tutto rispetto come Quentin Tarantino.

Molto popolari e apprezzati film come Il trucido e lo sbirro del 1976, nel quale recita accanto a Tomas Milian e Claudio Cassinelli, e Zanna Bianca alla riscossa del 1974, accanto a Maurizio Merli e Renzo Palmer. Fece anche parte del prestigioso clan di Frank Sinatra, detto anche il “Rat Pack“. Si tratta di un gruppo di intrattenitori americani che gravitavano attorno al grande cantante e attore, in particolare Dean Martin, Sammy Davis giunior, Peter Lawford e Joey Bishop. Il clan inscenava esibizioni a Las Vegas e fece parte di diversi film.

Un film ingiustamente poco noto è “Quelli che contano“, del 1974 diretto da Andrea Bianchi, una sorta di rifacimento del cult Per un pugno di dollari, con la Sicilia ricostruita tra le viuzze di Montecelio e la campagna romana.

La seconda fase della sua carriera

Dalla seconda metà degli anni 70, pur continuando a lavorare in Italia, torna in Patria e viene ingaggiato soprattutto per ruoli secondari. Su questa falsa riga prosegue il resto della sua carriera, per quanto, comunque, non mancheranno film in ruoli da protagonista. Su tutti, si ricorda Fuga dal Bronx di Enzo Gi Castellari (1983). Reciterà al fianco di attori come Chuck Norris, Steven Seagal o Peter Fonda.

Nella sua sterminata carriera, non mancheranno film di fantascienza, come Cyborg, il guerriero d’acciaio, regia di Giannetto De Rossi (1989); o ispirati ai fumetti, come Dick Tracy, regia di Warren Beatty (1990).

Reciterà anche ne “Il silenzio dei prosciutti“, scritto, diretto e interpretato da Ezio Greggio (1994). Parodia de “Il silenzio degli innocenti“.

L’ultima sua apparizione cinematografica risale al 2001, in un cameo, nel film Ocean’s Eleven, Fate il vostro gioco. Si tratta di un remake del film del 1960, Colpo Grosso, dove già apparì nel cast.

La vita privata

Henry Silva è stato sposato più volte: con Mary Ramus, nel 1955; Cindy Conroy, attrice ed ex Miss Canada; Ruth Earl, attrice nota per film come Irma la dolce, con la quale ebbe la relazione più lunga, dal 1966 al 1987, e con la quale ebbe due figli: Scott e Michael.

Henry Silva oggi

Parallelamente alla carriera cinematografica, ebbe anche una discreta carriera nel mondo della televisione, partecipando in numerosi film destinati al piccolo schermo e in episodi di serie televisive. Negli anni ’90 fu anche doppiatore per due serie animate dedicate a Batman.

Inattivo ormai da un ventennio, morirà per cause naturali presso una clinica di Los Angeles il 14 settembre 2022, a soli 9 giorni dal compimento del suo novantaseiesimo compleanno. A darne notizia su Twitter la figlia di Dean Martin.

La critica cinematografica Daian Haithman scrisse di lui sulla rivista Variety:

un attore che ami odiare, con quella faccia intagliata nell’acciaio e gli occhi di uno psicopatico

