Parasite Eve 2: un capolavoro da rivalutare

Parasite Eve 2 viene erroneamente considerato una copia di Resident Evil. Ecco la trama, la recensione e le differenze tra i due videogame.

Parasite Eve 2 è un videogioco action RPG sviluppato prodotto dalla Squaresoft e uscito nel 1999 (in Europa nel 2000) per la console Sony PlayStation, uscita da 5 anni e di grande successo.

Per quanto il primo capitolo non sia mai uscito nel “vecchio continente“, è comunque possibile giocare tranquillamente a questo sequel, visto che la sua trama principale viene ripresa approfonditamente anche in questo capitolo.

Parasite Eve è la trasposizione videoludica di un omonimo romanzo, scritto dal farmacologo e scrittore giapponese Hideaki Sena (classe 1968). Prima dei 2 videogiochi, aveva ispirato un film nel 1997 (anche questo non uscito in Europa) e 2 Manga.

Dal 2 giugno 2011 Parasite Eve II è disponibile anche per altre console dell’universo PlayStation: la tanto vituperata terza versione e la PS Portable, sfruttando la piattaforma PlayStation Network.

Parasite Eve II viene erroneamente considerato una copia di Resident Evil, o, comunque, un fratello sfigato. Ma non è così. Si tratta di un videogioco spettacolare, dalla trama molto curata e approfondita, dotata anche di un doppio finale in base alle scelte del player.

Vediamo di seguito la trama di Parasite Eve 2 e una breve recensione.

La trama di Parasite Eve 2

Sono trascorsi 3 anni dagli eventi del primo Parasite Eve, caratterizzati da avvistamenti di NMC (Neo-Mitochondrial Creature) in quel di New York. Ora gli avvistamenti si sono fatti sempre più radi. La protagonista del primo capitolo, la giovane poliziotta Aya Brea, è stata promossa a Hunter, ossia un agente investigativo appartenente al M.I.S.T. (Mitochondrion Investigation and Suppression Team), sezione speciale dell’FBI che si occupa di investigare sui fenomeni inerenti all’attività delle creature neo-mitocondriali nella regione di Los Angeles.

Una sera di settembre, però, una chiamata d’emergenza scuote l’intero dipartimento. Un attacco sospetto, infatti, ha causato delle esplosioni nell’immenso centro commerciale Akropolis Tower. Così Aya, insieme a suo taciturno e burbero collega, Rupert Broderick, si dirigono sul luogo per investigare.

Qui si imbattono in una donna in una caffetteria, che sembra apparentemente stare male, per poi trasformarsi in un NMC con braccia muscolose. Successivamente, Aya e Rupert si rendono conto di non essere gli unici a caccia di NMC. Tra questi, c’è un uomo con il volto coperto da una maschera di ferro e dotato di una forza sovrumana nonché armato di un machete fiammeggiante.

Insomma, per Aya l’incubo sembra essere ritornato.

Recensione di Parasite Eve 2

Parasite Eve II si pone a metà tra un survival horror e un thriller fantascientifico, un genere molto amato dagli appassionati di videogame.

Per questo secondo capitolo, SquareSoft riduce l’aspetto RPG per avvicinarsi maggiormente a Resident Evil, sperando di ripeterne il successo. Inoltre, la protagonista Aya Brea venne resa più “umana” e ironica, al fine di avvicinarla al pubblico occidentale, verso cui la casa di produzione sperava di fare breccia. Ma è anche dotata di poteri soprannaturali, il che la avvicina a una eroina Fantasy.

Tuttavia, l’anima RPG non è certo trascurata: per esempio, nella torre Akropolis è possibile individuare un distributore che vende Potion ed Elixir: un chiaro richiamo a Final Fantasy. Ma non finisce qui: le cutscene in CGI furono create dallo stesso team di Final Fantasy VIII. Ma non finisce qui: in giro per le mappe è possibile trovare dei Moogles, easter eggs ispirati sempre a Final Fantasy.

Ottima poi la scelta, di Kinghiana memoria, di proporre creature NMC ispirate a insetti e parassiti reali. Il che rende il tutto più disturbante e credibile.

Il finale è molto interessante: oltre a un finale alternativo, terminando il gioco si sbloccava l’EX Mode.

Per la cronaca, la casa di distribuzione, Square (negli Usa Squaresoft), è passata alla storia per aver prodotto la saga fortunata di Final Fantasy. Nata a Tokyo nel 1986 come costola della Denyu Co. Ltd., finirà per fondersi nel 2003 con la Enix (a sua volta nota per la serie di videogame Dragon Quest) per formare “Square Enix“.

Questa è considerabile la scena più bella del gioco, in una versione rimasterizzata:

Differenze tra Parasite Eve 2 e Resident Evil

Vediamo quali sono le differenze principali tra Parasite Eve II e Resident Evil. Per convenzione, abbrevieremo i nomi in PE2 e RE:

Gameplay : RE punta forte sul survival e sugli enigmi, PE2 abbina azione e fantasy;

: RE punta forte sul survival e sugli enigmi, PE2 abbina azione e fantasy; Controlli : per quanto entrambi vantino telecamere fisse e tank controls, PE2 introdusse il target lock che rende i combattimenti più fluidi;

: per quanto entrambi vantino telecamere fisse e tank controls, PE2 introdusse il target lock che rende i combattimenti più fluidi; Nemici : in RE ci fermiamo ai soliti zombie, PE2 punta a più sofisticati insetti mutati;

: in RE ci fermiamo ai soliti zombie, PE2 punta a più sofisticati insetti mutati; Atmosfera : RE può essere assimilato a un horror gotico, perfino B-movie. PE2, invece, ha un più sofisticato thriller fantascientifico con taglio investigativo;

: RE può essere assimilato a un horror gotico, perfino B-movie. PE2, invece, ha un più sofisticato thriller fantascientifico con taglio investigativo; Regia: le cutscene Square sono di livello cinematografico, autentiche mini produzioni di lusso.

