Malattia di Huntington: cos’è e possibile cura

Ricercatori della uniQure dichiarano uno straordinario rallentamento del declino psicofisico grazie alla nuova terapia genica AMT-130
In quest’articolo parliamo della malattia di Huntington, tanto rara quando devastante per la vita sociale e privata di una persona, essendo fortemente invalidante per quanti ne sono colpiti.
Ma forse si è trovata una cura.
Cos’è la malattia di Huntington: i sintomi
La malattia di Huntington provoca come sintomi:
- movimenti involontari
- depressione
- irritabilità
- declino progressivo nella capacità di pensare e ricordare
Il decesso non è immediato, con la morte che solitamente sopraggiunge in un lasso di tempo compreso tra i 10 e i 30 anni a partire dall’insorgere dei primi sintomi. Tuttavia, il decadimento cognitivo e fisico è lento e irreversibili.
Purtroppo si tratta di una malattia ereditaria, con una percentuale di possibilità di trasmissione alla prole piuttosto alta: il 50%. Inoltre a oggi è incurabile: il gene HTT, se difettoso — ovvero se contiene troppe sequenze ripetute di DNA (CAG, nello specifico) — produce una versione tossica di una proteina, la huntingtina, che attacca in maniera implacabile e fatale i neuroni in parti del cervello deputate proprio al movimento volontario, al pensiero e al comportamento.
Come si cura la malattia di Huntington
Per fortuna, la Scienza sta facendo progressi anche per la malattia di Huntington. Infatti, la uniQure – azienda che lavora da anni nel campo delle terapie geniche – ha annunciato di aver finalmente trovato una cura che si svolgerebbe una sola volta. Il nome in codice attribuitole è AMT-130 e promette grandi risultati.
Infatti, dai primi esperimenti avrebbe rallentato nettamente (fino al 75%) il declino psicofisico associato alla patologia.