Malattia di Huntington: cos’è e possibile cura

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato insalute scienza

Ricercatori della uniQure dichiarano uno straordinario rallentamento del declino psicofisico grazie alla nuova terapia genica AMT-130

In quest’articolo parliamo della malattia di Huntington, tanto rara quando devastante per la vita sociale e privata di una persona, essendo fortemente invalidante per quanti ne sono colpiti.

Ma forse si è trovata una cura.

Cos’è la malattia di Huntington: i sintomi

La malattia di Huntington provoca come sintomi:

  • movimenti involontari
  • depressione
  • irritabilità
  • declino progressivo nella capacità di pensare e ricordare

Il decesso non è immediato, con la morte che solitamente sopraggiunge in un lasso di tempo compreso tra i 10 e i 30 anni a partire dall’insorgere dei primi sintomi. Tuttavia, il decadimento cognitivo e fisico è lento e irreversibili.

Purtroppo si tratta di una malattia ereditaria, con una percentuale di possibilità di trasmissione alla prole piuttosto alta: il 50%. Inoltre a oggi è incurabile: il gene HTT, se difettoso — ovvero se contiene troppe sequenze ripetute di DNA (CAG, nello specifico) — produce una versione tossica di una proteina, la huntingtina, che attacca in maniera implacabile e fatale i neuroni in parti del cervello deputate proprio al movimento volontario, al pensiero e al comportamento.

Come si cura la malattia di Huntington

Per fortuna, la Scienza sta facendo progressi anche per la malattia di Huntington. Infatti, la uniQure – azienda che lavora da anni nel campo delle terapie geniche – ha annunciato di aver finalmente trovato una cura che si svolgerebbe una sola volta. Il nome in codice attribuitole è AMT-130 e promette grandi risultati.

Infatti, dai primi esperimenti avrebbe rallentato nettamente (fino al 75%) il declino psicofisico associato alla patologia.

CONTINUA A LEGGERE

5,0 / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario