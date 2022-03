Gomorra, arrestato altro attore: quale ruolo ha interpretato

Introduzione

Altro attore di Gomorra arrestato. Quando la realtà supera la finzione. E a Gomorra è successo spesso.

Prima con il film uscito nel 2008, diretto da Matteo Garrone, con il grande Tony Servillo, trasposizione dell’omonimo romanzo di Roberto Saviano. E poi alla fortunatissima serie televisiva in onda su Sky.

Serie finita qualche mese fa, giunta alla quinta stagione. Con la convinzione che non ci sarà una sesta, ma, probabilmente un reboot-prequel, che vedrà le origini di Gomorra tra gli anni ’70 e ’80.

Ma vediamo chi è l’attore di Gomorra arrestato.

Attore di Gomorra arrestato chi è

Come riporta Contra-Ataque, l’attore di Gomorra arrestato questa volta è un 50enne di Giugliano, comune a Nord di Napoli.

Il ruolo interpretato dall’uomo non è stato comunque di primo piano. Infatti, ha partecipato alla serie di Gomorra come comparsa nella seconda stagione. Infatti, nel suo ristorante sono state girate diverse scene. Nel dettaglio ha interpretato il ruolo di un ristoratore minacciato dagli uomini dell’alleanza di Secondigliano che vogliono rapire Patrizia, spia di Don Pietro per arrivare al boss.

L’attore di Gomorra arrestato è quindi ironia della sorte anche nella realtà un ristoratore, già noto alle forze dell’ordine. Nel 2018 nel suo locale fu trovata una pistola clandestina e droga a fini di spaccio.

Attore di Gomorra perché arrestato

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli in diversi appartamenti di Qualiano, comune limitrofo a quello di Giugliano. Tra cui quello in cui abita l’uomo. I Carabinieri hanno trovato nella sua casa droga, 11 grammi cocaina e 550 euro in contanti.

Dunque, ironia della sorte, siamo di nuovo dinanzi ad un caso di cronaca simile che riguarda l’amatissima serie.

Il che sconvolge ogni volta i fan della serie.