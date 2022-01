Gomorra, i due personaggi importanti rimasti in vita

Introduzione

A circa un mese dalla fine di Gomorra 5, i fan sperano fino alla fine che ci sarà una sesta stagione. Del resto, la serie Tv è amatissima. Ciro e Genny hanno coinvolto con le loro storie, fatte di vittorie ma soprattutto sconfitte, per ben 7 anni. Dunque, in pochi sono disposti a doversene privare.

E’ vero, comunque, che la quinta stagione non lascia particolari speranze, visto che entrambi vengono uccisi (qui i particolari sul finale). Salvo clamorosi colpi di scena, che però sanno più di fantascienza.

La stessa Gomorra 6 non dovrebbe esserci, come ha lasciato intendere Ivana Lotito (Azzurra) in una sua diretta Instagram (ne ho parlato qui). Mentre si parla più di un prequel, probabilmente sulla Scampia-Secondigliano degli anni ’60-’70.

Detto ciò, è pur vero che non tutti i personaggi importanti della serie sono morti. Ecco i due rimasti vivi.

Gomorra: personaggi sopravvissuti

In Gomorra 5, come per tutte le altre serie, c’è stata una guerra fratricida che non ha risparmiato nessuno. O quasi. Ecco chi è rimasto in vita.

Carmelo Lo Diacono

Forse molti non lo ritengono particolarmente importante, eppure è un personaggio chiave nella quinta stagione.

Guardaspalle di O’ galantommo, e, alla sua morte, di sua moglie donna Nunzia, nell’ottava puntata decide di costituirsi per il tentativo di uccidere Azzurra e il piccolo Pietro.

Una mossa che ha una ragione precisa: far etichettare la moglie di Genny Savastano come un pericolo per l’incolumità di suo figlio. Che di fatto gli viene sottratto e quindi affidato ai servizi sociali. In questo modo, Ciro potrà entrarne in possesso e rendere ricattabile il suo ex amico. Il quale è così più malleabile e facilmente battibile.

Canzuncella

Fratello di O’ munaciello e suo aiutante nel sequestro del piccolo Pietro, rimane illeso dalla guerriglia tra Ciro e Genny. Tra le scene che hanno lasciato il segno, quando fa notare a Genny che il suo impero si sta ormai sgretolando.

La sua figura è diventata di spessore per due motivi, anche se forse un po’ troppo fantasiosi: