Simpson hanno previsto guerra in Ucraina? Come stanno le cose

Introduzione

I Simpson da oltre trent’anni ci deliziano con le loro avventure, nelle quali, tra una gag e l’altra, ironizzano sui mali della società americana. Non disdegnando stereotipi di altre parti del mondo, tra cui mafiosi siciliani e pizzaioli napoletani (mentre il bidello Willy è stato reso sardo in Italia ma in realtà nella versione originale è scozzese).

Sebbene da qualche anno abbiano perso smalto e il doppiaggio italiano di alcuni personaggi è a dir poco irritante.

Ma a parte ciò, I Simpson sono diventati noti anche per le loro molteplici profezie. Alcune straordinariamente verosimili, altre un po’ forzate.

E, a quanto pare, hanno previsto pure la guerra in Ucraina. Ecco la puntata in questione.

I Simpson hanno previsto guerra in Ucrana

Come riporta Wired, in un episodio del 1998, il diciannovesimo della nona stagione, intitolato Marinaio Homer (Simpson Tide), dopo essere stato licenziato per l’ennesima volta da Mr. Burns, Homer decide di arruolarsi in marina e viene spedito in un’esercitazione militare in un sottomarino.

Tuttavia, anche sott’acqua non smentisce di essere un pasticcione. E di fatti, finisce per sparare fuori dal sottomarino stesso il capitano e dirige il mezzo militare nelle acque russe. Durante un summit degli stati per mitigare la crisi, il delegato russo finisce per rivelare che l’URSS non sia stata mai realmente sciolta.

Ed ecco che da grossi pupazzi di una parata escono dei carrarmati, ricompare il Check point Charlie a Berlino e resuscita pure Lenin. La Russia, insomma, è pronta a dichiarare guerra all’Europa.

Ecco il video della puntata:

Simpson hanno previsto guerra in Ucraina? Non proprio

Prima parlavamo di forzature e probabilmente anche questo è il caso. La puntata è del 1998 e per quanto Putin sia un presidente totalitario, espressione di un sistema politico molto simile a quello sovietico, sono passati 14 anni. E diciamo pure che i Simpson irridevano i russi come hanno fatto con tanti altri paesi. Cina, Irlanda, Canada, Australia, ecc.

Ricevi le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)