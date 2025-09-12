Global Sumud Flotilla: cosa significa e chi c’è dietro

Vediamo cosa significa Global Sumud Flotilla e chi c’è dietro la missione per portare aiuti umanitari a Gaza.

In questi giorni telegiornali, talk show e siti web stanno parlando tanto di Global Sumud Flotilla. Diverse navi partite in direzione di Gaza per portare aiuti umanitari al popolo pesantemente colpito da Israele. A sostenere la missione, che quest’ultima bolla come terroristica, c’è sia la società civile che la politica. Soprattutto, inutile rimarcarlo, di matrice di sinistra.

Per facilitare una maggiore e migliore comprensione di quanto sta accadendo intorno alla Global Sumud Flotilla, di seguito riportiamo cosa significa questo nome e chi c’è dietro la missione.

Cosa significa Sumud?

Come spiega Skytg24, se è facile comprendere cosa significhino Global (dall’inglese globale, per rimarcare una missione che coinvolge più paesi) e Flotilla (che in italiano significa flotiglia, una formazione di piccole navi da guerra, che possono far parte di una flotta più grande), meno comprensibile può essere la parola posta tra le due: Sumud.

Nella cultura palestinese “sumud” può riferirsi ad una modalità organizzativa di opposizione contro Israele, dunque trova le sue origini proprio nella causa palestinese.

Nell’etimologia del termine, invece, “sumud” prende forma dal verbo “samada” la cui traduzione italiana va da “resistere” ma anche a “prendere”, con una doppia accezione:

forza e dalla caparbietà nel perseverare ad abitare le terre che spettano loro secondo quella che è resistenza non violenta e nemmeno armata

Volendo trovare una traduzione italiana, “sumud” può essere “resistenza”, ma anche “resilienza” (termine piuttosto abusato ultimamente) o “solidarietà”.

Simbolo del Sumud è diventato l’ulivo, sia perché è tra gli alberi maggiormente diffusi nella Striscia di Gaza, sia perché l’ulivo è longevo e resistente alle intemperie.

Pertanto, l’ulivo si sposa bene con la metafora della resistenza rispetto a tutto quello che gli succede.

Cosa significa Global Sumud Flotilla?

Global Sumud Flotilla potrebbe significare Flottiglia globale per la resistenza.

Ciò in quanto si compone di questi tre termini:

Global: globale, perché vi fanno parte più paesi del mondo; Sumud: in arabo significa tenacia/resistenza; Flottilla: flottiglia, ovvero insieme di navi omogenee che si muovono insieme verso una stessa meta e missione.

Chi c’è dietro la Global Sumud Flotilla?

La Global Sumud Flotilla è stata costituita nel 2008, per un’iniziativa umanitaria internazionale con a bordo attivisti, giornalisti, avvocati e artisti, al fine di rompere l’assedio israeliano della Striscia di Gaza. Da allora e fino al 2016, solo 5 imbarcazioni sono riuscite a raggiungere le coste della Striscia di Gaza.

Attualmente è costituita da 44 Paesi, con 50 navi partite da Barcellona, Tunisi, Genova e anche dalla Sicilia, di piccole e medie dimensioni. Dall’Italia ne partono 25, circa la metà dell’intera flotta.

Per conoscere ogni iniziativa, rimandiamo al sito ufficiale.

