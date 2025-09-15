Vola colomba, il vero significato del brano cantato da Nilla Pizzi

Vola colomba è il brano con cui Nilla Pizza vinse il Festival di Sanremo 1952. Il brano è dedicato alla questione di Trieste.

Vola Colomba è il brano con cui Nilla Pizzi (all’anagrafe Adionilla Pizzi) vinse il Festival di Sanremo nell’edizione del 1952. E’ dedicata alla città di Trieste, all’epoca contesa tra l’Italia e la Jugoslavia di Tito.

Ad onor del vero, la cantante di Sant’Agata Bolognese riuscì a conquistare tutto il podio con 3 canzoni diverse. Oltre a Vola Colomba, infatti, al secondo e terzo posto si posizionarono Papaveri e papere e Una donna prega, sempre cantate da lei. Tanto da guadagnarsi l’appellativo di Regina della canzone italiana.

Del resto, aveva già vinto l’edizione precedente, con un altro brano celeberrimo: Grazie dei fiori. Fortunato per lei sarà però tutto il decennio, nel corso del quale si cimenterà anche come attrice. Mentre negli anni ’60 si dedicò soprattutto a tournée estere di successo, messa in Italia da parte dai discografici.

Vola colomba, apparentemente un innocuo brano sentimentale come tanti della musica leggera italiana, nasconde in realtà un profondo significato politico, che sfocia anche nella geopolitica di allora. Scopriamo quale.

Il significato di Vola Colomba

Vola colomba è stata composta da Bixio Cherubini (per il testo) e da Carlo Concina (per la musica). Il primo autore di altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana, come Violino tzigano, Mamma e Il tango delle capinere. Il secondo, invece, ha depositato in SIAE ben 177 motivi.

Vola colomba è un brano dedicato alla città di Trieste, città oggi italiana, ma che allora, a seguito del trattato di Parigi del 1947, era divenuta una città stato indipendente sotto la protezione delle Nazioni Unite con il nome di Territorio Libero di Trieste. In quanto contesa tra l’Italia e la confinante Jugoslavia del maresciallo Tito dopo la Seconda guerra mondiale.

Ad onor del vero, la situazione era tesa in quanto non si era davvero costituito il succitato Territorio Libero di Trieste previsto dal Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e pertanto nel capoluogo giuliano proseguiva il Governo Militare Alleato (Zona A), mentre nella Zona B (distretti di Capodistria e di Buie) l’amministrazione militare era pertinenza della Jugoslavia comunista.

Ad accelerare la risoluzione della questione triestina furono gli scontri di piazza del novembre 1953 per l’italianità di Trieste, con 6 morti e decine di feriti. Si giunse così al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, il quale determinò che il successivo 26 ottobre l’amministrazione italiana sarebbe subentrata a quella angloamericana nella Zona A, mentre l’amministrazione civile jugoslava avrebbe preso il posto di quella militare nella Zona B. A partire da questa data, Trieste divenne in tutto e per tutto italiana.

In quel contesto, fu dunque realizzato il brano Vola Colomba, dedicato appunto a Trieste. Nel testo di Cherubini, sono numerosi i riferimenti al capoluogo della Venezia Giulia, per esempio:

inginocchiata a San Giusto

Santo Patrono della città

lasciavamo il cantiere

essendo Trieste sede di cantieri navali

il mio vecio

per indicare il padre nel dialetto triestino

Altri riferimenti meno espliciti:

Fummo felici, uniti, e ci han divisi (e ci han divisi)

Vola Colomba dedicata a Trieste

Alla vicenda è stato dedicato il documentario “Vola colomba”, realizzato da Venice Film con la collaborazione di

RAI Documentari

Ministero della Cultura

Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata

FVG Film Commission

Comune di Trieste

Ecco altri significati nascosti nelle canzoni:

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