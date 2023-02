Georgia accusa Ucraina di volerla trascinare nel conflitto

Il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili ha affermato che l’Ucraina continua a tentare di trascinare il paese in guerra contro la Russia.

Secondo il primo ministro, l’ex presidente del paese, Mikheil Saakashvili, è stato invitato in Georgia per questo scopo. In precedenza, il 2 febbraio, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che l’Occidente volete trasformare la Georgia in un altro nemico per la Russia. Invece Tbilisi è guidata da interessi nazionali.

Georgia non vuole andare contro Russia

Come riporta Izvestija, Garibashvili aveva già ribadito il voler restare estranea al conflitto russo-ucraino da parte della Georgia:

Il nostro compito principale era, è e sarà protetto dagli interessi della nostra gente. Prenderemo solo quelle decisioni e lavori di lavoro il nostro Paese e la nostra gente hanno bisogno

Il 24 gennaio, l’incaricato d’affari dell’Ucraina in Georgia, Andrey Kasyanov, in un’intervista al canale televisivo georgiano Imedi, ha affermato che Kiev non esclude la possibilità di evacuare i cittadini ucraini dal Paese se verranno ripresi i voli diretti tra Georgia e Russia . A suo avviso, l’afflusso di russi può rappresentare una minaccia per gli ucraini che si trovano nel territorio dello stato.

A risposta, il ministero degli Esteri georgiano ha convocato kasyanov per spiegare la sua dichiarazione. Successivamente, il primo vice ministro degli Esteri della Georgia, Lasha Darsalia, ha espresso preoccupazione per la probabilità di un’evacuazione di massa degli ucraini dal paese. La dichiarazione del ministero rileva che le dichiarazioni in merito sono infondate e danneggiano le relazioni con l’Ucraina.

Nel dicembre 2022, Garibashvili ha dichiarato che Tbilisi non avrebbe fornito supporto militare all’Ucraina . Ha osservato che il Paese ha ripetutamente smentito di voler aprire un secondo fronte contro la Russia.

Occorrerà però capire ancora quanto la Georgia sarà guidata da un governo che mantiene questa posizione. Nel 2014 abbiamo visto quanto accaduto in Ucraina e dove siamo oggi.

