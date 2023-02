Cicatrice francese, ultima follia su TikTok: in cosa consiste

Vediamo cos’è la cicatrice francese che impazza su TikTok e perché è pericolosa questa nuova moda tra i giovani.

Ormai si sa: TikTok lancia mode tutti i giorni. E tanti trend che si perpetuano per giorni, se non pure settimane. L’elenco si allunga sempre di più e coinvolge giovani e meno giovani. Talvolta anche mode violente e pericolose, come la cicatrice francese.

L’allarme è partito da Bologna, dove insegnanti e dirigenti scolastici di due scuole medie si sono accorte di un fenomeno strano. Molti dei loro alunni, infatti, presentavano segni sul proprio volto. Una sorta di cicatrice insomma.

Vediamo cos’è la cicatrice francese che impazza su TikTok.

Cicatrice francese su TikTok cos’è

Come spiega Orizzonte scuola, si tratta di un livido sul volto autoinflitto con un forte pizzicotto che lascia un segno per alcune settimane. Basta digitare “cicatrice francese” sulla barra della ricerca di TikTok per vedere tanti video di ragazzi fieri dei propri segni sul volto. Ma anche il rammarico di altri a cui l’ambito livido non è riuscito bene o non è riuscito affatto.

Alcuni provano anche a farle ad adulti, in primis i propri genitori. Che si prestano come cavie inermi.

Cicatrice francese su TikTok pericolosa?

Certo, si tratta di un pizzicotto il cui segno andrà via presto. Ma è il concetto di fondo che inquieta: farsi una lesione sul corpo per sentirsi parte di un branco. Un rito che probabilmente apparteneva alle antiche tribù e a cui la modernità avrebbe dovuto porre definitivamente fine.

Ma i Social stanno segnando un regresso su molti aspetti. Anche perché gli stessi soggetti che dovrebbero evitare tutto ciò, frequentano pure loro questi luoghi scivolosi dove è facile perdersi. In una società senza più gerarchie e dove i ruoli si confondono.

– / 5 Grazie per aver votato!