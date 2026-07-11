La truffa della Pensione privata voluta dal Governo Meloni

Vediamo come funziona la pensione privata e cosa cambia per INPS , lavoratori e l’Italia in generale.

Il Governo Meloni è partito con la famosa tassa sugli extraprofitti delle Banche. Un provvedimento di facciata per una parvenza di lotta ai poteri forti. Tuttavia, si è perso col tempo e ha dimostrato sempre più di stare dalla loro parte.

Ultimo provvedimento, l’obbligo per i neoassunti di dare il proprio assenso o diniego entro 60 giorni dall’assunzione per il trasferimento di una parte di contributi a un fondo pensione privato, compreso il TFR. E non vi sarà modo di opporsi in futuro.

Come funziona la pensione privata

Ne ha parlato Alessandro Volpi su Altreconomia, il quale afferma che i soldi non andranno a sostenere la previdenza italiana, ma direttamente negli Stati Uniti, nelle casse della grande finanza.

Il principale fondo che ne beneficerà, manco a dirlo, è BlackRock, il quale ha i suoi tentacoli un po’ ovunque. Volpi poi scende nei dettagli su come funziona il meccanismo:

Blackrock usa come ‘depositario’ e garante State Street Bank in una filiera dove gran parte di quel risparmio finisce nelle società di cui BlackRock è azionista, naturalmente rigorosamente domiciliate in terra Usa e, spesso, con sede in Delaware (a fiscalità agevolata)

L’automatismo dell’adesione ai fondi privati di categoria avrà 3 effetti nefasti:

determinerà un trasferimento di una fetta rilevante del risparmio italiano,circa 74 miliardi di euro l’anno verso le Borse Usa;

ridurrà le disponibilità dell’Inps;

sottrarrà risorse al sistema produttivo del nostro Paese.

Un altro passaggio importante avverrà il prossimo 31 ottobre:

entrerà in vigore la piena “portabilità” dei fondi negoziali di categoria che potranno essere affidati dal singolo lavoratore a una banca o a una assicurazione, mutandone la natura da fondi chiusi in veri fondi aperti dove il peso dei grandi gestori, come BlackRock, sarà ancora maggiore

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