Peppino Di Capri, morto il pioniere del Rock in Italia

Ripercorriamo in breve la storia e i successi di Peppino Di Capri, scomparso l’11 luglio 2026 alla soglia degli 87 anni.

L’11 luglio 2026 ci ha lasciati Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella. Alla soglia degli 87 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 27 luglio.

Iniziò a suonare piano a soli 4 anni, mentre appena 15enne fonda i Capri boys per proporre, da pioniere, il sorgente rock americano anche in Italia.

Abbracciato uno stile più melodico dagli anni ’60, tra i suoi maggiori successi figurano “Champagne”, “Roberta”, “St. Tropez Twist“. la cover di “Let’s Twist Again” e “E mo e mo” del 1985, col quale partecipa a Sanremo, considerabile il suo ultimo grande successo commerciale.

Ha vinto una volta il Festival di Napoli nel 1970 con il brano “Me chiamme ammore“. Nonché due volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con “Un grande amore e niente più” e nel 1976 con “Non lo faccio più“. La prima canzone, scritta da Franco Califano, lo rilancia dopo un periodo di appannamento.

Di recente, dalla kermesse genovese ha ricevuto il Premio alla carriera.

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