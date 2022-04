FIFA 22, escluse le squadre russe: la guerra arriva nei videogame

Introduzione

La russofobia travolge anche il gaming. In particolare, nel popolarissimo videogame FIFA, pubblicato da quasi trent’anni. Tra i più popolari ed amati giochi di calcio. Infatti, la versione FIFA 22 escluderà le squadre russe. Proprio come fatto da UEFA e FIFA, nel calcio reale.

Come non bastasse il boicottaggio ad opere teatrali, scrittori, artisti, modifiche di nomi di quadri. Vediamo come cambierà FIFA 22 senza squadre russe.

FIFA 22 elimina squadre russe

Come riporta FanPage, con l’ultimo aggiornamento, FIFA 22 decide di eliminare la Russia e tutti i suoi club calcistici. Inoltre, chi ha impostato in precedenza una squadra russa come club preferito, al suo posto si ritroverà il Paris Saint-Germain (PSG).

Ecco nel dettaglio tutte le modifiche:

La selezione del club preferito è stata modificata in PSG se in precedenza era stata selezionata la squadra nazionale russa o qualsiasi altra squadra russa

Rimossa l’Otkritie Bank Arena

Rimossa la nazionale russa e altre squadre russe.

Le selezioni del giocatore dell’arena e del portiere sono state modificate in giocatori del PSG se in precedenza erano stati selezionati giocatori della squadra nazionale russa o di qualsiasi altra squadra russa.

Le modifiche saranno disponibili solo dopo un aggiornamento del server. Un bel modo per aiutare i più giovani alla tolleranza e alla pace tra i popoli, non c’è che dire. Il perché poi siano sostituite dal Paris Saint Germain non è chiaro. Sarà per i petroldollari?

