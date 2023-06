Anche Femminicidio acuito da Pandemia: i numeri

I vari Lockdown vissuti durante la Pandemia hanno sconvolto le nostre vite, portando anche all’aumento di fenomeni, tra cui il Femminicidio.

Il brutale omicidio di Giulia Tramontano a Milano (lei era originaria di Sant’Antimo, comune a Nord di Napoli), da parte del compagno che aveva una seconda relazione dalla quale pure attendeva un figlio, nonché il quasi contemporaneo assassinio di una agente di polizia da parte di un collega alla periferia di Roma, hanno riportato pesantemente i riflettori sul drammatico e increscioso fenomeno del Femminicidio. Termine con il quale ci si riferisce agli omicidi ai danni del genere femminile.

Ad onor del vero, non si tratta certo degli unici due casi di Femminicio del 2023. Purtroppo, questi due casi hanno fatto salire a 47 il numero delle donne uccise dall’inizio dell’anno.

L’ultimo aggiornamento sui casi di Femminicidio diramati Dipartimento di pubblica sicurezza risalgono al 28 maggio. Mentre gli omicidi, a prescindere dal genere, sono complessivamente 129. I numeri, purtroppo sono in costante aumento e probabilmente anche quel 47 è stato superato. Del resto, lo stesso report pubblicato sul sito del Viminale parla di 45 casi, non aggiornato ai due di Senago e Roma.

Fa impressione anche il fatto che sui 45 casi, 37 si sono consumati in ambito familiare o affettivo. Quelle ammazzate per mano del partner o dell’ex partner sono invece 22. Che con il caso di Giulia diventano 46 e 23.

Peraltro, proprio ieri sabato 10 giugno, un uomo ha investito due donne: l’ex compagna e la sua amica, che aveva come unica colpa quella di stare vicino alla donna in questo brutto periodo. L’ex compagna è morta mentre l’amica è rimasta ferita.

Se si guarda ai dati dal 2020 si nota un aumento del fenomeno, anch’esso quindi molto probabilmente legato alla Pandemia.

Femminicidio in aumento dopo Pandemia

Come riporta Fanpage, in generale, nel 2021 e nel 2022 c’è stata una risalita nel numero di reati, dopo una discesa costante dal 2013 al 2020: nel 2022, i delitti registrati sono stati 2.183.045. Un numero comunque inferiore al 2019, prima che la pandemia costringesse tutti a restare in casa e portasse quindi dati molto bassi. Nel 2022, rispetto al 2021, sono aumentati furti, estorsioni e rapine. Le violenze sessuali sono aumentate del 10,9%: anche queste erano calate nel 2020 e sono poi costantemente aumentate negli anni successivi.

Nel 2022 sono state 124 le donne uccise, con un +4% rispetto al 2021, e di queste 102 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, 60 ad opera di un partner o ex partner (erano state 66 l’anno prima). I dati sono quelli dell’istituto Eurispes nell’indagine “La criminalità: tra realtà e percezione“, realizzata con la Direzione centrale della Polizia criminale.

Gli omicidi in totale sono stati 314, anche questi in aumento nel 2022 rispetto al 2021, di 14 unità. In questi primi mesi del 2023 si registra comunque una leggera flessione, come se le vite congelate nel 2020 abbiano poi portato ad una resa dei conti nei due anni successivi. Ma siamo a meno di metà anno, quindi tutto è ancora da vedere.

La Pandemia, soprattutto i vari Lockdown, tra le altre cose, ha portato anche a un aumento dei reati tra i minori, come spiegato qui. Quando si dice: la cura è peggiore del male.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!