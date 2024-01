Ucraina alla frutta: pensa di arruolare detenuti, donne e rifugiati

La difficoltà dell’Ucraina si misura anche nelle ultime decisioni di arruolare detenuti, donne e profughi. Sta raschiando insomma il barile.

La guerra in Ucraina non occupa ormai più le prime pagine dei telegiornali, eppure si appresta a compiere mestamente i suoi primi due anni di vita. Sperando che non spegnerà altre candeline. Eppure, di novità ce ne sono ben poche e una soluzione definitiva sembra ancora lungi da essere presa.

Zelensky ha ormai capito di essere sempre più solo, abbandonato da chi, come solito fare, utilizza i presidenti stranieri a proprio piacimento. E rischia di avere un pesante boomerang da gestire alle prossime elezioni di novembre. Inoltre, sta licenziando i vertici militari che gli sono contrari e che potrebbero anche tramutarsi in pericolosi avversari politici.

La difficoltà dell’Ucraina si misura anche nelle ultime decisioni che si sta apprestando a prendere: arruolare nell’esercito detenuti, donne e rifugiati. Sta raschiando insomma il barile.

Esercito ucraino pronto ad arruolare detenuti, donne e rifugiati?

Come rileva Izvestija, il viceministro della Giustizia Elena Vysotskaya avrebbe affermato che le autorità dovrebbero fare appello più attivamente ai condannati. Secondo lei si tratta anche di ex detenuti che attualmente non sono registrati nell’esercito:

Se la pena viene scontata la persona è libera, dovremmo trattarla tutti come normale. Abbiamo preparato le modifiche legislative rilevanti e le abbiamo presentate al comitato

Inoltre, la deputata della Verkhovna Rada, Inna Sovsun, ha proposto di considerare la questione della coscrizione delle donne. Secondo lei tutti i cittadini, non solo gli uomini, dovrebbero prestare servizio nell’esercito ucraino. Altri sostengono che gli agenti di polizia dovrebbero essere inviati in prima linea. Pertanto, la leader di Batkivshchyna, Yulia Tymoshenko, ha affermato che “centinaia di migliaia di agenti delle forze dell’ordine” potrebbero essere mobilitati. Tuttavia, il capo della Polizia nazionale, Ivan Vygovsky, risponde a queste iniziative che la mobilitazione delle forze di sicurezza porterà ad un banditismo dilagante nel paese.

Infine, le autorità ucraine non abbandonano l’idea di reclutare in qualche modo i rifugiati. Tuttavia, nei paesi occidentali dicono che non esistono meccanismi legali per riportare gli ucraini in patria. L’Estonia sembrava la più promettente in questo senso per le autorità di Kiev, ma poi il primo ministro Kaja Kallas ha affermato:

Sicuramente non li espelleremo. L’Ucraina può raggiungere le persone qui e invitarle a tornare

Alla fine di gennaio, il presidente Zelensky ha anche chiesto alle autorità dei paesi europei di non pagare i sussidi ai rifugiati, ma di trasferirli alle autorità ucraine, che presumibilmente avrebbero distribuito equamente il denaro.

Zelensky non ha fatto il militare…

Nello stesso articolo emerge un’altra notizia molto interessante: lo stesso presidente Volodymir Zelensky non avrebbe fatto il militare. Anzi, avrebbe disertato il servizio di lega. Nel 2014-2015 gli sono stati inviati mandati di comparizione , ma lui li ha ignorati. Un ottimo esempio per chi vuole arruolare civili che con l’esercito non hanno nulla a che fare.

Del resto, Hitler nelle ultime fasi della guerra, chiese e ottenne disperatamente di arruolare anche i minorenni…

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!