Elisabetta II uccisa dal vaccino? Quel terribile sospetto

Ieri 14 settembre la Regina d’Inghilterra Elisabetta II ha fatto ritorno a Londra per ricevere l’estremo saluto prima dei funerali e della sepoltura che avverranno il prossimo lunedì.

Elisabetta II è morta come noto a 96 anni, ma già da tempo aveva iniziato a diradare i suoi impegni pubblici. C’è però una strana coincidenza tra la somministrazione del vaccino Covid-19 e il decadimento fisico. Così come la morte del consorte, il Principe Filippo.

Elisabetta II uccisa dal vaccino Covid-19?

La Regina aveva ricevuto tutte e tre le dosi di vaccino. Da una breve ricerca sul web, si scopre che le prime due dosi sono state somministrate alla sovrana, come riferisce Il Messaggero, il 9 gennaio e il 21 aprile 2021. Presumibilmente Astrazeneca. Del resto, il Regno Unito ha iniziato molto prima di noi con la campagna vaccinale a tappeto.

Mentre nulla siamo riusciti a trovare sulla terza dose, sebbene una conferma che l’abbia ricevuta è arrivata quando ha contratto il Covid-19 a gennaio di quest’anno, pur patendo sintomi lievi, come un raffreddore.

Tuttavia, come dicevamo, il decadimento fisico della Regina e dunque la rinuncia graduale agli eventi pubblici, è iniziata proprio dalla seconda metà del 2021, con una certa evidenza negli ultimi mesi. Oltretutto, il principe Filippo, è morto proprio il 9 aprile 2021, a otto giorni di distanza proprio dalla seconda dose.

Certo, aveva 99 anni obietterebbe qualcuno. Tuttavia, perché un anziano che tutto sommato presenziava ancora in pubblico e si reggeva in piedi, doveva morire a pochi giorni dalla seconda dose? Del resto, sono tanti i novantenni che godono di buona salute relativamente all’età, che sono morti dopo il vaccino. O hanno visto il proprio quadro generale complicarsi non poco.

Come è morta Elisabetta II?

Ufficialmente, la Regina Elisabetta II è morta per le conseguenze di una caduta accidentale. Le sue capacità motorie erano costantemente peggiorate nell’ultimo anno, soprattutto dalla morte dell’amato consorte Filippo. Guarda caso, proprio dopo i primi due vaccini contro il Covid-19.

Certo, la morte del marito sicuramente è stata una batosta psicologica pesante, dopo una vita insieme. Quindi, è possibile che la sovrana del Regno Unito si sia lasciata andare. Tuttavia, questa tesi regge fino ad un certo punto, essendo una donna forte, che nella vita, tra guai legati al suo ruolo e quelli familiari, di situazioni complicate ne ha vissute.

Insomma, non possiamo dire con certezza che Elisabetta II sia morta a causa dei vaccini contro il Covid-19. Ma siamo ancora una volta dinanzi a coincidenze che coincidono. Da aggiungere alle tante emerse in questi maledetti 2 anni e mezzo.

