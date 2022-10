Effetto neve che cade: ecco il miglior plugin WordPress

Quando arrivano le feste natalizie o, in generale, l’inverno, in molti pensano di inserire sul proprio blog o sito un effetto neve che cade. Tuttavia, non tutti sono webmaster o possono permettersi un professionista che esaudisca i propri desideri fantasiosi.

Per fortuna, su WordPress ci sono vari plugin per effetto neve che cade. Di seguito però ne proponiamo uno molto semplice, ma con tante impostazioni. Adatto quindi anche per quanti non hanno molto tempo per giocare con le impostazioni o hanno pochissima pratica.

Del resto, in molti hanno semplici blog che usano come diario personale o come passatempo. Fermo restando che ce ne sono diversi e ognuno ha proprie esigenze.

Miglior plugin WordPress per effetto neve che cade

Da qualche anno, sul nostro sito attiviamo per tutto l’arco delle feste natalizie (8 dicembre-6 gennaio) il plugin WordPress per effetto neve che cade che si chiama WP Snow Effect. Ideato da WpManiax.

Digitando il nome WP Snow Effect nella stringa di ricerca di Plugin nuovi, compare come primo risultato di ricerca (almeno al momento della scrittura). Si presenta così:

Come si può notare, le recensioni sono ottime (e anche recenti) ed è stato scaricato da oltre 2mila utenti WordPress. Gli altri plugin, come si vedrà, hanno pochissime recensioni. Ad onor del vero, il plugin non viene più aggiornato da un paio di anni ma non ha mai presentato problemi o incompatibilità.

Una volta attivato, è anche possibile modificare tante impostazioni, per personalizzarlo il più possibile. Sebbene alcune impostazioni, come sovente accade, possono essere modificate solo se si attiva un abbonamento e si passa alla versione PRO. Più in avanti vedremo come modificare le impostazioni.

Il risultato finale è ottimo e il tutto si presenta come una soluzione semplice e veloce.

Come fare effetto neve che cade su blog

Dopo aver cercato WP Snow effect tra i nuovi plugin, occorre solo installarlo. Di seguito cerchiamo in rosso i passaggi principali. Nella fase 3 se a noi compare Attiva perché già installato, a voi apparirà Installa adesso e poi Attiva.:

Per personalizzare l’effetto neve che cade sul blog o sito, occorre poi andare su Impostazioni e WP Snow Effect e ci si potrà sbizzarrire tra tante preferenze. Infine, occorre pigiare sul tasto blu Salva le modifiche:

E’ anche possibile accadere alle impostazioni appena si è installato il plugin, visto che appare l’apposita voce con link:

Di seguito mostriamo un video dell’effetto.

Il plugin può essere facilmente disattivato ed eventualmente disinstallato quando si vuole sempre dall’elenco dei plugin.

Sei appassionato di foto? Ecco una app che permette di fare una foto in bianco e nero con un particolare colorato.