Introduzione

Gli smartphone ci consentono di modificare le foto a nostro piacimento, con tanti effetti divertenti e spiazzanti per chi le vede. Ma qual è la migliore app per creare foto e video con proprio volto in scene di film? Fare quindi dei fotomontaggi, mettendo il nostro volto al posto di quello del protagonista?

In questo articolo suggeriremo una app che abbiamo testato e con la quale ci troviamo molto bene. Vale a dire Reface, mostrando come facciamo sempre i vari passaggi per sfruttarla al meglio.

Migliore app per creare foto e video con proprio volto in film

Dunque, qual è la migliore app per creare foto e video con proprio volto in scene di film? Come detto, Reface. Una app molto semplice da usare, dove già le funzionalità gratuite sono tantissime. Inoltre, è possibile salvare più volti così possiamo divertirci a fare fotomontaggi anche con il volto di altri e sorprenderli inviandogli il risultato.

Innanzitutto, scarichiamo la app Reface sullo smartphone.

Apriamo la app e possiamo scegliere se cercare un film o personaggio in particolare oppure scorrere tra le tante possibilità caricate sulla piattaforma.

Scegliamo di modificare un personaggio in particolare: l’iconico Scarface interpretato dal grande Al Pacino.

Come potete vedere dallo screenshot, i file sono divisi per

All (tutti i file insieme) Video GIF Immagini

Noi scegliamo di modificare la gif di una delle scene più iconiche del film.

Per caricare la foto con cui vogliamo sostituire il volto di Scarface, dobbiamo pigiare sul bottone New e caricarla dal nostro smartphone. La stessa app provvederà ad adattarla. Conviene caricare una foto che in primo piano per far riuscire al meglio l’effetto.

Caricata la foto, pigiamo su Swap Face. Ecco il risultato:

Come vedete, in basso all’immagine ci sono diverse icone social, per poterla inviare senza necessità di scaricarla sul nostro device. Ma abbiamo anche facoltà di farlo pigiando sulla prima icona, quella del download. Così la salveremo sul nostro telefono e potremo usarla quando vorremo in futuro.

Migliore app per sostituire volto attore con propria faccia

Dunque, la migliore app per sostituire il volto di un attore con propria faccia o quella di un amico riteniamo sia Reface per le ragioni suddette e come dimostrato. L’unica pecca della versione Free è che ci sono le pubblicità tra un passaggio e l’altro. Ma tutto sommato è quello che accade con tante altre app.

Potrete così divertirvi a ricreare scene di film con il volto di amici o il proprio.

Migliori app per modificare foto

A chiusura di questo articolo, consigliamo altre app interessanti per modificare le foto.

Con Color splash effect potrete creare foto bianco e nero con particolari colorati.

Se invece sei interessato ad app che rimuovano degli elementi dalla foto, suggeriamo Remove Unwanted Object.