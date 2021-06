Qual è la migliore app per creare una foto in bianco e nero con un particolare colorato? Come creare una foto in bianco e nero lasciando una parte a colori?

Spesso, ci piacerebbe esaltare all’interno di una foto un particolare. Per esempio, rendendola in bianco e nero e poi lasciando quella parte che ci piacerebbe evidenziare colorata. Proprio per distinguerla dal resto.

Dopo tanto peregrinare, sono riuscito a trovare una app che fa solo ciò. Semplice e ovviamente gratuita. Non come altre app che hanno molteplici funzioni e trovare quella che ci serve diventa complicato. Talvolta inutile.

Vediamo dunque come funziona passo dopo passo.

Migliore app per creare foto in bianco e nero con particolare a colori

La migliore app per foto bianco e nero con particolare colorato si chiama Color Splash Effect. Puoi scaricarla qui per Android e qui per iOS.

Una volta scaricata la app, la apriamo e ci apparirà questa schermata (al momento della scrittura e da un dispositivo Android. Da verificare se sono gli stessi passaggi per iOS).

Per caricare l’immagine che dobbiamo modificare, dobbiamo pigiare sulla prima icona in alto a sinistra.

Si aprirà questa schermata.

Possiamo scegliere se caricare l’immagine dalla galleria interna allo smartphone, se vogliamo scattare una foto in quel momento tramite la stessa app oppure pigiando Cancel torniamo alla schermata precedente.

Nel nostro esempio, sceglia una immagine dallo smartphone. Un dolce tipico napoletano: la zuppetta.

Quando la caricheremo, ci apparirà direttamente in bianco e nero.

Per scegliere quale particolare vogliamo esaltare, dobbiamo pigiare la prima icona in basso: Color.

Nel nostro, è la farcitura centrale tra le due croste superiore e posteriore.

Se invece vogliamo rendere bianco e nero qualche altro particolare, possiamo pigiare sull’icona di fianco Gray.

Con Recolor, possiamo scegliere un colore con il quale vogliamo tracciare un disegno.

Nel nostro caso, scegliamo di fare un cerchio verde sulla parte di zucchero posteriore.

Con l’ultima icona in basso, Zoom, puoi ingrandire l’immagine o spostarla all’interno del riquadro.

Un po’ più in altro trovi altre 2 funzioni: Size e Opacity.

Con Size, puoi allargare la grandezza del cerchio per colorare la parte che ti interessa. Ti conviene ingrandirla quando l’area da colorare è più vasta, mentre di rimpicciolirla quando devi rifinire i contorni. Sebbene questa app sia anche intelligente da cercare in automatico di non farti sforare troppo. Con Opacity, invece modificherai il livello di opacità della parte che avrai deciso di lasciare colorata.

Sulla parte superiore, oltre alla prima icona per caricare l’immagine, trovi tante altre funzioni.

Con la prima freccia, torni all’immagine in bianco e nero appena caricata. Con la seconda freccia, elimini l’ultima modifica fatta e ti consente di riparare a qualche errore. La quarta icona sinceramente non ho capito a cosa serva visto che l’allargamento è possibile anche con Zoom vista prima. Con la quinta icona, puoi fare download e scaricare l’immagine sul tuo dispositivo. La sesta icona, ti permette di condividere la tua immagine su vari social e chat (Instagram, Facebook, WhatsApp, ecc.) L’ultima icona, quella della Stellina, ti consente di lasciare una recensione alla app.

Miglior app per lasciare parte a colori in una foto bianco e nero

Dunque, Color Splash Effect si mostra come migliore app per foto bianco e nero con particolare colorato semplice ed essenziale. Il tutto, gratuitamente e senza necessità di registrarsi.

Talvolta, le app cambiano col tempo e di solito dopo gli aggiornamenti. Che servono ovviamente per migliorarle, ma spesso finiscono anche per modificarle in negativo. O togliere addirittura funzioni importanti.

Magari, se ti ci trovi benissimo così com’è, puoi anche decidere di evitare di aggiornarla. Almeno sarai sicuro che resterà tale.

Se sei alla ricerca di una app per rimuovere un particolare dalla foto, puoi provare questa. Anche essa semplice e gratuita.

