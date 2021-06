Come risparmiare su Amazon? Come pagare meno i prodotti su Amazon?

In tanti, tra i moltissimi e sempre maggiori utenti che utilizzano il colosso dell’e-commerce ideato da Jeff Bezos nel 1994, si pongono queste domande. Nella speranza di avere congrui sconti su Amazon.

Sebbene la piattaforma di tanto in tanto riservi giornante riservate agli sconti come Amazon Prime Day o il Black Monday, riservato alla tecnologia. Inoltre, il servizio Prime serve per non pagare su molti prodotti le spese di spedizione.

Oltretutto, su Amazon è anche possibile trovare prodotti realizzati in Cina, che pure consentono di pagare molto meno, a fronte però di attese per la consegna più lunghe. Oppure, la vendita di prodotti usati.

Tuttavia, in questa sede presento due modi per pagare meno i prodotti su Amazon.

Come risparmiare su Amazon

Il primo sistema che suggerisco è Amazon Outlet. Una sorta di store interno stesso ad Amazon dove puoi trovare tanti prodotti interessanti con sconti anche molto importanti. Ecco come trovarlo.

Amazon Outlet come funziona e dove si trova

Ecco i passaggi da seguire.

Entra nel tuo account Amazon e pigia sull’icona delle tre lineette in fondo a destra (o ovunque si trovi nel caso venga spostata).

Scorri fino alla voce Programma e caratteristiche.

Vai alla voce Amazon Outlet.

Come vedi, pigiando su questa voce ti appariranno varie sezioni relative alle categorie dei prodotti.

Scorrendo se ne trovano varie, pigiamo per esempio su Giochi e giocattoli.

Come vedete dalle immagini, viene riportato il prezzo originario e quello aggiornato.

Come ottenere sconti su Amazon

Un altro trucco per ottenere sconti su Amazon è la app (o il sito per chi preferisce usarla in versione web-based) Keepa.

Keepa permette di visualizzare il grafico di andamento prezzi di ogni prodotto (usato o nuovo) in vendita su Amazon.

Inoltre, consente anche di paragonare Amazon Italia con le versioni di altri paesi. Così da trovare le occasioni migliori confrontando più versioni di Amazon.

Puoi visualizzare, tra le altre cose:

il minimo storico dei prezzi

dei prezzi il prezzo medio nelle ultime settimane

nelle ultime settimane quanti ribassi al mese subisce il prodotto.

In questo modo, puoi vedere se c’è un particolare periodo dell’anno entro il quale il prezzo è più basso di altri periodi. Così da attendere quel momento per fare l’acquisto.

Conosciamo meglio Keepa.

Keepa come funziona

Keepa offre questi servizi principali:

Cerca : per ricercare uno specifico prodotto

: per ricercare uno specifico prodotto Offerte : per visualizzare offerte in generale

: per visualizzare offerte in generale Tracciamento del prezzo di un prodotto

di un prodotto Versione comodissima come estensione nel browser

C’è anche la versione app per Android scaricabili qui, e per iOS scaricabile qui.

Come per tutte le app, ce ne sono altre che tracciano i prezzi dei prodotti di Amazon. Puoi comunque fare una sana ricerca nello store del tuo sistema operativo, basandoti sulla opinione degli utenti.