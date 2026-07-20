Le Crociate furono una invasione? Non proprio: come andarono i fatti

Vediamo cosa sono le Crociate e quali sono i motivi che hanno spinto il Vaticano a chiederle.

Le Crociate sono spesso evocate come guerra mossa dalla Chiesa cattolica apostolica romana contro il mondo musulmano e mediorientale e dunque utilizzate per ammonire i cattolici e accusarli di falsa morale quando parlano di guerre religiose mosse in primis proprio contro i musulmani.

In realtà, la Prima e Seconda Crociata, avvenute nei primi duecento anni dell’anno Mille, e volute rispettivamente da Papa Urbano II ed Eugenio III, sono state una risposta all’avanzata araba sia in Medioriente che in Europa. Soprattutto in Sicilia, Nord Africa, penisola iberica (Spagna e Portogallo) e Turchia.

In realtà, le Crociate furono in totale nove e solo la prima andò realmente in porto: quella dal 1095 al 1099. Dopo un lungo e sanguinoso viaggio, i crociati conquistarono Gerusalemme nel 1099 e fondarono diversi “regni crociati” o Stati latini d’Oriente (come il Regno di Gerusalemme, il Principato d’Antiochia, la Contea di Edessa).

Ecco una semplice e veloce cronistoria che spiega passo passo cosa portò alla prima crociata.

Come è andata la Prima crociata?

Ecco passo passo cosa ha portato al compimento della Prima Crociata:

632: Muore Maometto.

635: I musulmani conquistano le città cristiane di Damasco e Antiochia (636)

637: I musulmani conquistano la Terra Santa.

639: I musulmani conquistano il primo paese cristiano, l’Armenia.

641: I musulmani conquistano l’Egitto, un paese cristiano copto.

650: Gli eserciti musulmani raggiungono l’Italia meridionale e Cipro, rendendo migliaia di italiani e ciprioti schiavi e concubine.

711: I musulmani invadono la Spagna e, entro il 715, hanno occupato gran parte di essa.

717: I musulmani assediano Costantinopoli, ma vengono respinti.

730: I musulmani invadono la Francia, solo per essere fermati da Carlo Martello nella Battaglia di Tours.

792: Il sovrano di Al-Andalus chiede l’invasione della Francia e gli eserciti musulmani vengono radunati per attaccarla di nuovo, ma vengono respinti.

827: I musulmani invadono la Sicilia e il sud Italia, perseguitando i monaci. La Sicilia rimane sotto il dominio islamico fino al 1092.

846: I musulmani invadono Roma e costringono il Papa a pagare un tributo.

848: Una terza invasione della Francia si verifica, e vengono respinti per la terza volta.

909: I musulmani occupano la Sardegna.

937: La Chiesa del Santo Sepolcro viene bruciata dai musulmani e altre chiese a Gerusalemme vengono distrutte.

1009: Distruzione della Chiesa della Resurrezione a Gerusalemme.

1012: Inizio dei decreti oppressivi di al-Hakim contro i cristiani.

1071: I musulmani turchi attaccano i bizantini e occupano gran parte dell’Anatolia.

1094: L’imperatore bizantino Alessio I Comneno chiede aiuto alla cristianità occidentale contro le invasioni dei turchi musulmani.

1095: Papa Urbano II dichiara la Prima Crociata.

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