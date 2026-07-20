Le Crociate furono una invasione? Non proprio: come andarono i fatti

Vediamo cosa sono le Crociate e quali sono i motivi che hanno spinto il Vaticano a chiederle.
Le Crociate sono spesso evocate come guerra mossa dalla Chiesa cattolica apostolica romana contro il mondo musulmano e mediorientale e dunque utilizzate per ammonire i cattolici e accusarli di falsa morale quando parlano di guerre religiose mosse in primis proprio contro i musulmani.
In realtà, la Prima e Seconda Crociata, avvenute nei primi duecento anni dell’anno Mille, e volute rispettivamente da Papa Urbano II ed Eugenio III, sono state una risposta all’avanzata araba sia in Medioriente che in Europa. Soprattutto in Sicilia, Nord Africa, penisola iberica (Spagna e Portogallo) e Turchia.
In realtà, le Crociate furono in totale nove e solo la prima andò realmente in porto: quella dal 1095 al 1099. Dopo un lungo e sanguinoso viaggio, i crociati conquistarono Gerusalemme nel 1099 e fondarono diversi “regni crociati” o Stati latini d’Oriente (come il Regno di Gerusalemme, il Principato d’Antiochia, la Contea di Edessa).
Ecco una semplice e veloce cronistoria che spiega passo passo cosa portò alla prima crociata.
Come è andata la Prima crociata?
Ecco passo passo cosa ha portato al compimento della Prima Crociata:
632: Muore Maometto.
635: I musulmani conquistano le città cristiane di Damasco e Antiochia (636)
637: I musulmani conquistano la Terra Santa.
639: I musulmani conquistano il primo paese cristiano, l’Armenia.
641: I musulmani conquistano l’Egitto, un paese cristiano copto.
650: Gli eserciti musulmani raggiungono l’Italia meridionale e Cipro, rendendo migliaia di italiani e ciprioti schiavi e concubine.
711: I musulmani invadono la Spagna e, entro il 715, hanno occupato gran parte di essa.
717: I musulmani assediano Costantinopoli, ma vengono respinti.
730: I musulmani invadono la Francia, solo per essere fermati da Carlo Martello nella Battaglia di Tours.
792: Il sovrano di Al-Andalus chiede l’invasione della Francia e gli eserciti musulmani vengono radunati per attaccarla di nuovo, ma vengono respinti.
827: I musulmani invadono la Sicilia e il sud Italia, perseguitando i monaci. La Sicilia rimane sotto il dominio islamico fino al 1092.
846: I musulmani invadono Roma e costringono il Papa a pagare un tributo.
848: Una terza invasione della Francia si verifica, e vengono respinti per la terza volta.
909: I musulmani occupano la Sardegna.
937: La Chiesa del Santo Sepolcro viene bruciata dai musulmani e altre chiese a Gerusalemme vengono distrutte.
1009: Distruzione della Chiesa della Resurrezione a Gerusalemme.
1012: Inizio dei decreti oppressivi di al-Hakim contro i cristiani.
1071: I musulmani turchi attaccano i bizantini e occupano gran parte dell’Anatolia.
1094: L’imperatore bizantino Alessio I Comneno chiede aiuto alla cristianità occidentale contro le invasioni dei turchi musulmani.
1095: Papa Urbano II dichiara la Prima Crociata.