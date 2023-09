Corleone, addio Padrino: la svolta del paese grazie al green

Corleone è un comune in provincia di Palermo tristemente associato alla Mafia. Ma oggi sta ritrovando il suo riscatto.

Il comune di Corleone, in provincia di Palermo, è tristemente noto per aver dato i natali a spietati boss della Mafia, tanto da essere tremendamente riconosciuti come i “corleonesi”. Perfino il cognome del Padrino Vito Andolini diviene, giunto piccolissimo in America per sfuggire alle lotte tra i clan, proprio Corleone. Il che ha accresciuto ulteriormente il legame nell’immaginario collettivo tra questo paese e “Cosa nostra“.

Tuttavia, il paese siculo sta cercando di scrollarsi di dosso questa triste e immediata associazione, il tutto grazie al green.

Corleone si sta scrollando di dosso il peso del Padrino e della Mafia

Il comune di Corleone può iniziare il riscatto proprio dal cibo: un gruppo di produttori ha creato un sito di vendita online, definito “putìa” (che in dialetto palermitano significa negozio) – bottegacorleone.com – che spedisce già in tutta Italia, ed una parte dei prodotti è anche certificata biologica. Sebbene con molte difficoltà dovute alle inefficienze amministrative e carenze di adeguate infrastrutturali.

Molto bella poi la Cascata alta 4 metri delle due rocche alimentata dalle acque del fiume San Leonardo che è un affluente del fiume Belice. Peraltro, si trova a pochi passi dal centro storico e vi si possono ammirare vicino anche un ponticello e un acquedotto arabo medievale. In zona c’è anche il Monastero del SS. Salvatore con un chiostro seicentesco bellissimo e un campanile che offre una magnifica vista sul Palermo.

Tante poi le chiese e i palazzi apprezzabili sul territorio. Oltre alla suggestiva festa che si svolge due volte dedicate al Santo Patrono Leoluca. Insomma, visitare Corleone è… un’offerta che non si può rifiutare!

Fonte: La voce di New York

