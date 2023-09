Californication: il brano che ha anticipato Covid, Greta e MeToo

Californication avrebbe predetto eventi futuri? Pare proprio di sì. Si tratta del settimo album dei Red Hot Chili Peppers, gruppo alternative rock americano con venature Funk e Rap. Pubblicato l’8 giugno 1999 dalla Warner Bros. Records e prodotto da Rick Rubin, venne segna il ritorno di John Frusciante alla chitarra in luogo di Dave Navarro. Ma anche un notevole discostamento dallo stile del materiale registrato precedentemente, molto più commerciale. Ma ciò fu anche alla base del suo straordinario successo mondiale.

Californication vendette infatti oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo, sebbene quasi la metà solo negli States. Mentre in Europa oltre 4 milioni. Il successo fu trainato dai singoli Otherside, Californication e Scar Tissue, quest’ultimo vincitore del Grammy Award.

A proposito del secondo, omonimo dell’album, Californication sembra anticipare con circa un quarto di secolo temi che stiamo vivendo oggi.

Quali eventi ha anticipato Californication

Come riporta Outsiderweb, Anthony Kiedis (lo storico cantante) e il resto del gruppo non riuscivano a trovare l’arrangiamento giusto. Dopo decine e decine di tentativi, alla fine fu proprio l’estro di John Frusciante, con un vero e proprio colpo di genio, a stravolgere il brano e dargli la forma che conosciamo tutti. Appena due giorni prima delle registrazioni, infatti, il chitarrista iniziò a improvvisare traendo ispirazione dal giro armonico della suite Carnage Visors dei Cure.

Molto particolare anche il video, che si ispira a un videogame, una sorta di Lara Croft che supera vari quadri, dove però il protagonista è un ragazzo.

Veniamo agli eventi che, secondo alcuni, avrebbe anticipato Californication. Tutto si concentra soprattutto all’inizio:

Psychic spies from China try to steal your mind’s elation (Spie psichiche dalla Cina provano a rubare i pensieri della tua mente)

Qui qualcuno ci ha visto quanto accaduto con il Covid-19, partito dalla Cina.

And little girls from Sweden dream of silver screen quotation (Ragazzine dalla Svezia sognano di diventare star del cinema)

Qui invece viene visto quanto accaduto con Greta Thunberg.

It’s the edge of the world and all of Western civilization.The sun may rise in the East at least it’s settled in a final location (È la fine del mondo e di tutta la civiltà occidentale. Il sole può sorgere a oriente Ma almeno sorgerà in una location finale)

Qui torna di nuovo la Cina, vista come nuova potenza dominante del Mondo.

A teenage bride with a baby inside getting high on information and buy me a star on the boulevard Una giovanissima sposa con un bambino dentro che fa notizia mi una stella sulla boulevard

In questo passaggio si legge invece quanto accaduto col movimento #MeToo che ha travolto Hollywood.

Ecco altri casi di canzoni che avrebbero anticipato il futuro.

