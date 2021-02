Queste canzoni italiane hanno previsto il Covid-19

Ecco quali sono le canzoni italiane che hanno previsto il Covid-19. Dal loro testo si intravede quanto stiamo vivendo da un anno.

Che tanti libri e film abbiano anticipato il Covid-19 ormai lo sappiamo bene. In questo anno di Pandemia abbiamo spesso letto e sentito di straordinarie coincidenze e lungimiranze di certi prodotti culturali. Qualche caso l’ho riportato qui.

In pochi però sanno che anche diverse canzoni italiani hanno previsto il Covid-19 in modo straordinariamente attinente a quanto stiamo vivendo da un anno a questa parte. Del resto, dagli autori che le hanno scritte, non c’è molto da meravigliarsi. Essendo tutti artisti lungimiranti, che hanno anticipato altri fenomeni.

Vediamo quali sono.

Canzoni italiane che hanno previsto il Covid-19

Ecco la lista delle canzoni italiane che hanno previsto il Covid-19:

“La peste” Giorgio Gaber (1974)

Ecco il testo di questa canzone che ricorda i primi casi del milanese:

Un bacillo che saltella

Che si muove un po’ curioso

Un batterio negativo

Un bacillo contagioso

Serpeggia nell’aria

Con un certo mistero

Le voci sono molte

Non è proprio un segreto

La gente ne parla a bassa voce

La notizia si diffonde piano

Per tutta Milano

La gente ha paura

Comincia a diffidare

Si chiude nelle case

Uno scoppio di terrore

Un urlo disumano

La peste a Milano!

“Bravi ragazzi” Edoardo Bennato (1971)

Il testo della canzone che si concentra soprattutto sul coprifuoco. Con riferimenti anche alla Tv:

Una di notte, c’è il coprifuoco

E pensare che all’inizio

Sembrava quasi un gioco

Ora non c’è più tempo per pensare

Tutti dentro, chiusi ad aspettare

Ognuno ha avuto le sue razioni

Poveri e ricchi, cattivi e buoni

Ognuno ha fatto le sue preghiere

Ora si tratta solo di aspettare

Bravi su! Bravi ragazzi

Ma non è il caso di agitarsi

Bravi su! Fate i bravi ragazzi

Vedrete che poi

Sistemeremo tutto

“Passeggeri del domani” Flavio Paulin (1979)

Il nome del cantante forse non dirà molto, ma si tratta del primo Frontman dei Cugini di campagna. Il testo sembra più rivolgersi al lato complottista del virus.

Fermi sulle terrazze di un altro giorno

Stanno sospesi ai bordi della città

Hanno ascoltato i passi della tua radio

Hanno deciso l’ora del nostro declino

Guardano dove è libero

Dove c’è un quadrato rimasto intero

Dove morire è vivere dove c’è uno sbocco di attività

“Clinica Paradiso” Ivan Cattaneo (1980)

In questo brano si parla di mondo come una sorta di clinica a cielo aperto in cui non ci sono solo i malati reali, ma anche i paranoici, gli ipocondriaci. Con qualcuno che tifa pure per l’apocalisse.

Aspirina vita-mina

Virus bacillo

Shock morbillo

Claustrofobia

Perversione psico-mania

Io bimbo senza più cervello

Uomo senza più controllo

Noi noi siamo malati

Noi noi siamo impazziti

Io io sono malato

Noi noi siamo impazziti

In questo mondo ormai hospedale

Ospedale inhospitale malattia letale, l’infelicità

“L’asta” Jo Squillo (1981)

La provocatrice cantante Punk si riferiva al crollo della borsa concomitante all’aumento dei morti.

Diecimila

Ventimila

Trentamila

Accetto!

Brucia, brucia l’asta

Brucia, brucia l’asta

Scoppia, scoppia l’asta

Tutta la gente se ne va

Scoppia, scoppia, scoppia, scoppia…

Fuoco, fuoco su Milano

Fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco…

Trentamila

Ventimila

Diecimila

Per tutti!

“Contagio” Renato Zero (1982)

Anche il cantautore romano sembra aver previsto il Covid-19.

Pericolo di contagio,

Che nessuno esca dalla città,

Guai a chi s’azzarda

A guardare laggiù

Oltre quel muro,

Oltre il futuro

L’epidemia che si spande,

L’isolamento è un dovere oramai…

Dare la mano è vietato, se mai

Soltanto un dito e l’errore

Punito sarà…

Noi qui… Voi là…

Divisi per colore ed età,

E poi… Chissà.

In qualche gabbia,

Per questa rabbia pagheremo!

E chi… vorrà,

Comunicare non potrà…

Clinicamente perfetti,

La civiltà ci ha modellati così…

Salvaguardare la specie dovrai

Sarà un delitto,

Col cuore asettico vivremo!

Noi qui… Voi là…

Il sano istinto morirà

Noi qui… Voi là…

Neanche un vizio

Ma uno squallido silenzio qui