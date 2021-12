Conto corrente online gratuito: come scegliere e se conviene

Introduzione

In una economia sempre più digitale – tanto che si parla sempre più insistentemente di DeFi, acronimo di finanza decentralizzata – avere il migliore conto corrente online gratuito diventa una scelta ideale. Quasi obbligata.

Le banche, anche i colossi, stanno sempre più riducendo il proprio personale e, contestualmente, le proprie sedi fisiche. Anche perché stiamo andando sempre più verso i pagamenti elettronici in luogo di quelli tradizionali con moneta tangibile.

Inoltre, diciamocela tutta, perché recarsi in una sede fisica e dover attendere il proprio turno, quando buona parte delle pratiche possiamo disbrigarle comodamente tramite il nostro Pc o dispositivo mobile (tablet o smartphone). Oltre al sensibile abbattimento dei costi, ecco perché si parla di “zero spese“.

La scelta di un conto corrente online è comunque delicata. Perché ad esso affidiamo i nostri risparmi oltre che i nostri dati sensibili.

Dunque, scopo di questa guida completa sul migliore conto corrente online gratuito è proprio quello di esporre tutti gli aspetti che devono essere presi in considerazione per la scelta finale.

Conto corrente online cos’è

Cos’è un conto corrente online? Il Conto corrente online è una tipologia di conto che si è fatta strada gradualmente nell’ultimo ventennio, con una accelerata negli ultimi dieci anni con la diffusione degli smartphone. I quali ci consentono ancora più comodamente di un Pc, con pochi semplici tap, di avere tutte le funzioni a portata di mano (nel senso stretto del termine) e ovunque ci troviamo. Con pochi semplici tap sullo schermo.

Di recente, è stato abbandonato anche il sistema della chiavetta che i clienti dovevano adoperare per accedere al conto tramite Pc. Affidandosi così ad altri sistemi di sicurezza come la doppia autenticazione, ecc.

Dunque, si tratta di un conto corrente che possiamo gestire appunto collegandoci ad internet e tramite un dispositivo che può essere:

Pc

smartphone

tablet

Ormai anche le banche più remote danno la possibilità di avere aperto un conto corrente online, proprio per rispondere alle esigenze dei clienti ma anche per contrastare la concorrenza di nuovi players del settore. Sempre più accattivanti e flessibili. Ecco perché spesso sentiamo parlare di drastici tagli al personale, chiusure di sedi, accorpamenti tra banche. Perché il passaggio è per loro drammatico e delicato.

Essere correntista cosa significa

Essere un correntista significa appunto avere un conto corrente ed essere cliente di una Banca. Che sia online o tradizionale.

Conto corrente online come funziona

Come funziona un conto corrente online? Questa tipologia di conto ci permette di avere, come dicevamo, una serie di servizi a portata di click o tap dal nostro dispositivo. Al momento dell’apertura, ci verrà dato un Pin che dovremo utilizzare sempre per entrare, oltre che ricevere ogni volta un messaggio sul telefono al numero che abbiamo indicato con un codice, che dovremo inserire per confermare che siamo noi.

In questo modo, se qualcuno proverà ad entrare col nostro Pin, dovrà comunque poi anche soddisfare quest’altra richiesta. Dovrà quindi essere in possesso anche della nostra SIM.

Attraverso un conto corrente online possiamo:

emettere bonifici (anche periodici)

ricaricare numeri di telefono

richiedere assegni

ottenere carte di credito, di debito, prepagate

ricaricare la carta prepagata

pagare bollettini, F24, bollo auto, ecc.

ottenere l’estratto conto

controllare il nostro saldo e tutti i movimenti

aprire piani finanziari come un conto deposito, assicurazioni vita, ecc.

svolgere il trading online (qui spiego cos’è)

chiedere assistenza ad un operatore in Live chat

ecc.

Come aprire un conto corrente online gratuito

L’apertura di un conto corrente online generalmente non richiede alcun costo. Può essere richiesto l’accredito anche di un solo euro da un altro conto per far scattare l’apertura.

Riguardo le pratiche da disbrigare, ciò dipende anche dalla banca. Alcune chiedono comunque un passaggio in filiale per consegnare la documentazione cartacea e copia dei documenti. Altre fanno svolgere tutto online, attraverso procedure come un video con in mano il proprio documento, oltre che l’invio dei documenti e del contratto firmato in formato digitale.

Conto corrente online gratuito rischi

Quali sono i rischi di aprire un conto corrente a zero spese? I rischi principali riguardano ovviamente la sicurezza del proprio denaro e dei propri dati sensibili (intendendo per essi documento di identità, codice fiscale, indirizzo email, numero di telefono, le carte, ecc.)

La banca deve essere molto attenta a blindare la propria piattaforma contro gli attacchi hacker, che purtroppo sono sempre in agguato, più si va avanti con la digitalizzazione dei servizi.

Le banche sono comunque obbligate a depositare dei fondi a tutela dei propri clienti, quindi, in caso di fallimento o di attacchi, devono poter garantire che al proprio cliente sia restituito il maltolto. Purtroppo, meno possono fare sull’utilizzo dei dati sensibili da parte degli hacker. Se cioè utilizzano la vostra carta indebitamente, i vostri dati personali, ecc.

Quindi nelle recensioni che leggete sulle banche online, cercate sempre anche di capire cosa si dice sulla sicurezza. Ancora prima dei costi che vi addebiterà.

Molto però dipende anche da noi. Stiamo attenti con l’utilizzo delle carte. Per esempio, per gli acquisti online, cerchiamo di usare le carte prepagate. Cioè quelle carte di cui ricarichiamo la disponibilità. Quanto meno, in caso di uso indebito, non c’è il rischio che sarà intaccato il denaro che abbiamo sul conto corrente online. Ma solo quello che abbiamo sulla carta prepagata (cerchiamo a tale scopo di avere sempre poco denaro, al massimo qualche centinaio di euro).

Infine, stiamo attenti al phishing: cioè ai tentativi da parte dei malintenzionati di ottenere i nostri dati con e-mail fittizie, sms o messaggi sulle app di messaggistica (su tutte WhatsApp). Ricordiamoci sempre che le banche non chiedono i nostri dati via mail o con queste altre modalità. Di solito telefonano il cliente e fissano un appuntamento in sede per questioni delicate.

Purtroppo il phishing è una tattica antica quando il web. Ma purtroppo in molti ci cascano ancora.

Come scegliere miglior conto corrente online gratuito

Entriamo ora nel vivo e vediamo come scegliere il migliore conto corrente online a zero spese.

Come consiglia QuiFinanza, occorre innanzitutto fare una scelta che consenta di risparmiare davvero su base mensile e annuale. In genere, comunque, un conto corrente online consente già di per sé rispetto ad uno tradizionale.

Ecco gli elementi da valutare:

canone mensile che prevede, azzerato o azzerabile in presenza di determinate condizioni

imposta di bollo prevista quando il conto supera un certo importo (una tassa governativa che alcune banche si accollano)

costi di operazioni quali bonifici o prelievi presso gli ATM di altre banche

costi per ogni ricarica della prepagata

commissioni sui prelievi da ATM

tutti i servizi che offre

come cura la difesa dei dati personali del cliente e i suoi fondi (anti-hackeraggio)

se la piattaofrma è user-friendly (se è facile trovare subito ciò che si cerca)

Ovviamente la scelta riguarda molto anche le proprie esigenze. Quindi, valutate anche come la banca online soddisfa le vostre esigenze. Se svolgete molte operazioni o poche, se cercate altri servizi come il conto deposito o il trading online, ecc.

Aprire un conto corrente online gratuito conviene?

In linea di massima sì. Proprio per la comodità succitata e i costi molto più bassi. Tuttavia, dobbiamo tenere conto tutti gli aspetti succitati, come i costi, la sicurezza e i servizi che offre.

Quanto costa aprire un conto corrente online

Sebbene si chiamino spesso conti correnti online gratuiti o a zero spese, ovviamente prevedono sempre dei costi. Addebitati soprattutto sui singoli servizi che offrono, detti commissioni. Anche perché la banca online ci deve pur guadagnare in qualche modo sui clienti. L’importante è che siano riportati sempre in modo trasparente per consentire un confronto tra le banche online sempre più numerose e concorrenziali.

Inoltre, la banca deve sempre avvisare con lauto anticipo di ogni modifica contrattuale, cosicché il cliente possa eventualmente disdire il contratto se è contrariato dalla cosa.

Ecco in genere i costi di un conto corrente online:

canone mensile

imposta di bollo

commissioni su bonifici

commissioni su ricarica carta prepagata

commissioni sui prelievi presso gli ATM propri e di altre banche

commissioni su pagamenti di bollettini o F24

costi di spedizione di documenti cartacei (come l’estratto conto trimestrale o annuale, ecc., se richiesti)

ecc.

Ci sono banche che non prevedono alcun canone e che si accollano l’imposta di bollo. Altre che non caricano alcun costo sui bonifici o i pagamenti. Altre che non prevedono alcun tipo di commissione da ATM, pure se avviene con altre banche. Ecc.

Migliori conti correnti online gratuiti quali sono

Quali sono i migliori conti correnti online gratuiti? Finaria ha presentato un buon quadro riassuntivo:

N26 Standard

N26 Standard è un conto corrente personale a zero spese che si apre e funziona completamente online.

Puoi accreditare la pensione sul conto, lo stipendio, pagare le principali utenze (bollette, abbonamenti, canone telefonico) e fare tutto quello per cui prima serviva aprire un conto corrente in banca.

Tutte le pratiche sono disbrigabili online, non prevedendo N26 alcuna filiale sul territorio italiano.

Conto corrente online N26 vantaggi

una carta di debito Mastercard a 0,00€ al mese

3 prelievi gratuiti in euro e in qualsiasi paese (N26 Standard), sempre gratis con N26 Premium

bonifici e pagamenti gratis in euro e valuta estera, senza commissioni sul cambio

Supporto clienti via chat

Selfy

SelfyConto è il nuovo prodotto di Banca Mediolanum (quindi una banca italiana molto importante) pensato per chi vuole gestire il proprio denaro dallo smartphone in modo semplice e a costi bassi.

Il conto si apre online gratuitamente. Non sono previste spese di gestione per il primo anno, ed se hai meno di 30 anni il conto Selfy è a canone zero anche per i successivi.

Per ottenere il canone azzerato puoi aprire un conto, sottoscrivere un prodotto di credito/protezione oppure dimostrare di avere un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Per chi apre un conto Selfy, periodicamente sono anche offerti dei regali, soprattutto dispositivi elettronici.

Vantaggi conto corrente online Selfy

Carta di debito gratuita

Bonifici SEPA online gratis

versamenti in contanti o di assegni

prelievi ATM in area Euro a zero spese

piattaforma di trading online

assicurazioni per viaggi, animali domestici e altro ancora

accesso internet banking anche da PC

chat online e sportelli convenzionati per l’assistenza

Sella

Banca Sella offre un conto corrente online a zero spese per i primi 3 mesi. L’istituto di credito fra i più solidi e innovativi in Italia propone due prodotti digitali per gestire le proprie finanze comodamente dal proprio smartphone:

Conto Start, a canone zero per i primi 3 mesi (poi 1,50 €/mese) Conto Premium, al costo di 1,50€ per i primi 3 mesi (poi 5€ al mese)

Conto corrente online Sella vantaggi

carta di debito fisica;

bonifici a zero spese illimitati in area Euro

4 prelievi gratis al mese in area Euro (illimitati dagli sportelli di Banca Sella);

internet banking 24/7

assistenza agli sportelli Banca Sella

salvadanaio digitale e aggregatore di conti correnti

Inoltre scegliendo il conto corrente Sella hai anche accesso a una delle piattaforme di trading bancario più richieste sul mercato italiano.

Hype Start

Viene considerata uno dei migliori conti correnti su misura per giovani. È un’altra carta conto ampiamente diffusa, questa volta distribuita da una società vicina a Banca Sella.

Il conto corrente Hype si apre in pochi minuti e il piano Hype Start è a canone zero per sempre. Possono farne richiesta anche i ragazzi a partire dai 12 anni, cosa molto rara.

Un limite importante è quello di non poter accreditare né lo stipendio né la pensione. Hype accetta però altri versamenti INPS, come l’indennità di disoccupazione (NASpI), i rimborsi 730, bonus bebè, e asilo nido, ecc.

Conto corrente online Hype Start vantaggi

una carta prepagata gratis con IBAN italiano emessa da Mastercard

bonifici gratis

prelievi gratuiti in euro

ricarica gratuita con bonifico in entrata o da ATM QuiMultiBanca

pagamento dei MAV gratuito

cashback attraverso l’app mobile sui negozi online convenzionati

abilitazione per comprare Bitcoin

illimity Bank

Banca illimity è la start-up di Corrado Passera che va oltre le banche tradizionali. E’ una vera e propria digital bank, con conto corrente a zero spese full-optional, conto deposito e soluzioni di credito per famiglie e piccole-medie imprese.

Ecco le 2 tipologie di conto illimity:

Conto illimity Smart, l’offerta base gratis senza condizioni Conto illimity Plus, con funzionalità complete e canone mensile azzerabile

Vantaggi conto corrente online illimity bank

un conto online a zero spese per sempre

bonifici, addebiti diretti e MAV gratuiti

carta di debito Mastercard

3 prelievi gratis al mese in area Euro

conto deposito fino al 2% lordo

progetti di spesa (depositi liberi con rendimento 0,5% lordo)

assistenza al telefono e chat

Carta di credito a canone zero

bonifici istantanei gratis

prelievi in contante illimitati gratuiti sia in area Euro che in valuta estera (min. 100€)

Di solito il conto corrente illimity Plus prevede un canone mensile di 8,50€ al mese, ma è completamente gratuito per il primo anno rispettando almeno due di queste condizioni:

accredito dello stipendio o della pensione (min. 750€)

attivare almeno due domiciliazioni (bollette, abbonamento Netflix o Spotify, palestra o utenza telefonica)

almeno 300€ di spese mensili (con carta di credito/debito)

Revolut

Revolut ha alle spalle ha una società inglese che costantemente innova il suo prodotto e con oltre 10 milioni di correntisti nel mondo.

I tre conti online a canone zero sono:

Revolut Standard, per privati

Revolut Business Gratis, per la piccola media impresa e persone giuridiche

Revolut Freelance Gratis, per i liberi professionisti

Revolut conto corrente online vantaggi

conto corrente a zero spese sia in euro che in sterline

carta prepagata Mastercard con IBAN

acquisti e pagamenti in valuta estera senza commissioni

prelievi in contanti gratis (fino a 200€ al mese)

compravendita di criptovalute

5 bonifici in euro gratis al mese (business)

carte virtuali (business)

Sul conto corrente di Revolut non è possibile accreditare la pensione, ma lo stipendio sì.

Banca Widiba

Widiba è la digital bank del gruppo MPS (Monte dei Paschi di Siena), nata nel 2014 per inserirsi tra le big del settore online.

Banca Widiba ti offre un conto corrente gratuito a zero spese che puoi aprire online in 5 minuti, senza firmare un solo documento cartaceo. Offre tecnologie interessanti come la password vocale, Widiba Home (entri in una filiale virtuale con il visore ottico) e molto altro.

Il conto corrente online di Banca Widiba è gratis per i nuovi clienti nei primi 12 mesi, o per sempre se decidi di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto. Altrimenti ha un costo di 5€ a trimestre.

Conto corrente online Widiba vantaggi

una carta di debito Mastercard per i tuoi acquisti

un conto deposito a canone zero con linea libera o vincolata

una piattaforma di trading bancario inclusa nel conto

una PEC (posta elettronica certficata)

Buddybank

Buddybank è il conto corrente a canone zero di Unicredit (una delle più importanti banche italiane) pensato esclusivamente per i possessori di iPhone. Si apre e si gestisce interamente dallo smartphone, è ottimizzato per i pagamenti comodi e veloci con Apple Pay e mette a disposizione un supporto 24/7 via chat.

È possibile accreditarci sopra la pensione e lo stipendio, pagare bollettini, MAV, il bollo auto, gli F24 e la pubblica amministrazione senza uscire dall’app. Unicredit offre anche una carta di debito internazionale, emessa dal circuito Mastercard.

Buddybank conto corrente online vantaggi

i bonifici SEPA

prelievi dagli ATM di Unicredit

canone annuo della carta di debito

versamenti in contanti

ricariche telefoniche, bollettini e gli altri pagamenti citati prima.

ING

ING Bank è una banca olandese che si è fatta strada in Italia con un ampio bombardamento promozionale, oltre che offerte incredibili. Puoi ottenere un conto corrente online a zero canone, zero spese e con carta di debito gratuita se accrediti lo stipendio o la pensione.

L’importo minimo richiesto è di 1.000€ euro mensili. Se nel mese non dovessi rispettare questo vincolo ti verrà addebitata la spesa il mese successivo.

Vantaggi conto corrente online ING

pagamenti dei bonifici in Italia e all’estero

domicilio di bollette e utenze

pagamento del bollo auto, bollettini, MAV, modelli F23 e F24, ricariche telefoniche

libretto degli assegni

prelievi all’ATM a zero spese in tutta Europa

carta di debito Mastercard

abbini comodamente il conto all’app Apple Pay per i pagamenti con lo smartphone

ecc.

Crédit Agricole

Crédit Agricole è una banca francese molto presente anche in Italia, soprattutto nel centro-nord.

Conto corrente Crédit Agricole vantaggi

spese di gestione e home banking (Nowbanking) gratis

bonifici SEPA ordinati on line

addebito delle domiciliazioni (bollette, abbonamenti, ecc.)

carta di debito per fare spesa nei negozi fisici (da ritirare in filiale)

canone zero per pagamenti e prelievi di contante da qualsiasi ATM

Che Banca!

Io aggiungerei anche Che Banca!, banca completamente online lanciata nel 2008 da un colosso bancario molto influente nella vita istituzionale del nostro Paese come Mediobanca.

Conto corrente online Che Banca! vantaggi

Tre Conti

Tre carte

Investimenti

Consulenza

Soluzioni di Investimento

Risparmio Assicurato

Emissioni

Previdenza

Assicurazioni

Mutui

Prestiti

Due profili di clienti: Privati e Business

Migliore conto corrente online Partita Iva

Per quanto riguarda le partite Iva si sta facendo strada un nuovo conto corrente innovativo pensato appositamenteper le partite Iva: Qonto.

Le recensioni sembrano ottime. Su Apple store e Google play store, la media è di 4.6. Stessa media su Trustpilot.

Qonto vantaggi

Qual è il miglio conto corrente online

Non è facile decretare il “winner is“ del conto corrente online migliore. Dipende dalle proprie esigenze. Queste presentate sono in linea di massima le alternative migliori tra le quali scegliere. Fermo restando che le condizioni offerte sono passibili di continui aggiornamenti.

Quindi, prima di una scelta definitiva, è sempre meglio anche recarsi sul sito ufficiale della banca in questione. Oltre che cercare un po’ di opinioni in merito su canali come Trustpilot, i commenti rilasciati sulle pagine ufficiali di Facebook dai clienti (in genere sono usati proprio per sfogare lamentele), le recensioni su Google (basta cercarle sul motore di ricerca e compariranno anche le recensioni oltre i contatti), le esperienze dirette di parenti ed amici, ecc.

Sito per confrontare i conti correnti online

Ci sono diversi siti comparatori. Uno fatto molto bene è Facile.it

Conclusioni

