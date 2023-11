Comprare a rate online: quali rischi?

Comprare online a rate offre tante opportunità per fare shopping, ma non mancano rischi. Vediamo quali sono i principali.

Sul web ormai da diverso tempo è possibile comprare a rate con estrema facilità. Basta applicare una semplice spunta e il gioco è fatto. Ma è proprio questo il problema: l’estrema facilità. Anche perché l’Italia ha una educazione finanziaria molto bassa, praticamente all’ultimo posto tra i paesi OCSE.

Quindi è facile incappare in truffe o comunque in condizioni sconvenienti anche quando il servizio è onesto e non certo dedito alla truffa.

Vediamo quali sono i rischi di comprare online.

Come funziona comprare a rate online

Come detto, comprare a rate online è piuttosto semplice. Prima di completare l’acquisto, basta applicare una spunta accanto all’apposita voce che richiama la possibilità di farlo. Tutte le principali piattaforme e-commerce ormai lo consentono, come Amazon o eBay.

Solitamente, le rate mensili non prevedono interessi e, spesso, sono al massimo cinque con un importo inferiore a 2mila euro. Al momento dell’acquisto viene effettuato il pagamento della prima rata mensile a patto che sul conto ci siano i fondi necessari. In caso contrario si può diventare morosi.

In molti incorrono alle rate per esempio durante le festività natalizie, i Black friday che ormai durano giorni e non certo un solo venerdì, il Cyber monday inventato da Amazon per i prodotti tecnologici, ecc. E’ possibile acquistare tanti tipi di prodotti, di vario genere.

Quali sono i vantaggi di comprare a rate online

I vantaggi per il compratore è ovviamente quello di spalmare il pagamento su più mesi, così da alleggerire il peso dell’acquisto sul proprio conto online.

Ma i vantaggi riguardano anche gli stessi venditori. Come riporta Il giornale, secondo uno studio condotto da Scalapay, tra le principali società che offrono questo servizio, nel 2022 si è rilevato un incremento dell’11% del tasso di conversione (cioè acquisto un oggetto visto in un annuncio), il 64% del tasso di ripetizione degli acquisti e una crescita del numero di clienti del 55%. In Italia le transazioni Bnpl – acronimo di Buy now pay later – hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro, con una crescita del 253% rispetto al 2021, per l’86% effettuate online.

Quali sono i rischi di comprare a rate online

I rischi sono, lato compratori, fare acquisti online con troppa nonchalance, approfittando della possibilità di comprare a rate. Col rischio di indebitarsi oltre modo. Del resto, qualora il servizio non riesca a prelevare rate dal nostro conto, si incorre in sanzioni, col rischio di vedersi bloccato non solo il profilo sul sito ma anche la carta. Finendo in una sorta di black list che ci renderà impossibile effettuare nuovi acquisti sulla stessa piattaforma.

Lato venditori, il rischio principale è incorrere in clienti insolventi e incapaci di tener fede ai propri impegni.

Dunque, moderazione e consapevolezza.

