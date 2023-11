‘Cercasi sperma No-Vax’: si diffonde la ricerca di donatori non vaccinati

Sta crescendo il timore riguardo lo sperma dei No vax, che possa danneggiare i nascituri. Così come il sangue donato.

Il fenomeno è partito negli Usa, ma si sta diffondendo anche in Europa e in Italia. Si ritiene infatti che lo sperma donato da persone vaccinate contenga mRNA e possa rovinare l’assetto genetico del nascituro. E così, si diffondono annunci come “Cercasi sperma No-Vax“.

Tutto ha avuto inizio dal mitico Jonathan David Rinaldi – soprannominato “The Sperminator” – per anni prolifico donatore nel gruppo Facebook Sperm Donation Usa, la più grande community di questo tipo negli States. Dopo aver visto un massiccio aumento delle richieste di sperma da donatori non vaccinati, il 44enne ha deciso di fondare un suo gruppo aperto esclusivamente ai no-vax.

Queste le sue parole in una intervista al Daily Mail:

Non mi fido di ‘big government’ e di ‘big pharma’. Non mi fido di loro e non ho bisogno di iniettarmi cose che non so nemmeno cosa siano

Sperma No-Vax, il caso negli Usa e non solo

Come riporta Il Giornale, “The Sperminator” ha raccontato di aver ricevuto da piccolo tutti i vaccini del caso, ma ha iniziato a nutrire dubbi sui vaccini quando gli è nato il primo figlio. Da allora, non ha più fatto nessuna iniezione scudo e si è rifiutato di vaccinare i suoi tre figli concepiti con l’ex compagna.

E così, si stanno diffondendo annunci come:

C’è qualche donatore in Alabama e dintorni? No vaccino Covid, no malattie sessualmente trasmesse, solo inseminazione artificiale. Mia moglie ed io stiamo pensando di allargare la nostra famiglia e cerchiamo qualcuno che possa aiutarci

A frequentare questi gruppi sono soprattutto giovani professionisti, coppie gay e donne single, provenienti sia dagli Stati Uniti che dal Regno Unito. Un sistema che peraltro rifugge i tradizionali percorsi sanitari, ritenuti collusi con le grandi aziende farmaceutiche.

Lo sperma dei No Vax è migliore?

Sebbene ci siano anche medici, pure italiani, che lo sostengano, la Comunità scientifica internazionale e ufficiale ha seccamente smentito il fatto che la proteina Spike possa finire nello sperma dei vaccinati o che il vaccino Covid-19 possa inficiarne la qualità. La stessa credenza riguarda le trasfusioni, con molti che rifiutano di ricevere sangue dai vaccinati.

Certo, considerando che contengono grafene, forse non hanno tutti i torti…

