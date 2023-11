Birra rischia di sparire: stanno scomparendo le materie per produrla

Vediamo perché la produzione di birra è messa in serio rischio secondo Coldiretti. Soprattutto a causa del clima.

Bionda, rossa, ambrata. Dolce, amara, speziata. Tanti sarebbero ancora gli aggettivi per descrivere le tante varietà di birra che esistono, per tutti i gusti e pietanze.

Peccato però che i cambiamenti climatici stiano mettendo in crisi pure l’amatissima bevanda. Ecco perché rischiamo di dire addio alla birra.

Come riporta Libero, per ora la crisi della birra è tutta italiana. Col rischio che si espanda ad altri paesi, ma, comunque, che dovremo importarla ulteriormente.

Dal luppolo all’orzo, le materie prime iniziano a scarseggiare con il rischio che l’intera filiera – dal campo alla tavola offre lavoro a circa 93.000 addetti – vada in cortocircuito. L’allarme arriva dalla Coldiretti, lanciato in occasione della Giornata nazionale del luppolo italiano. La produzione della birra nel nostro paese è già calata del 20%.

Le varietà più diffuse in Italia sono Cascade, Chinook e Comet. Il 2023 è stato già classificato da Coldiretti:

come l’anno nero dell’agricoltura italiana con danni che superano i 6 miliardi di euro

Poi le ragioni riconducibili al clima e le regioni più colpire:

Effetti della tropicalizzazione del clima che hanno colpito le coltivazioni di luppolo nazionale concentrati in particolare in Piemonte, Emilia Romagna, Friuli, Veneto, Lombardia, Umbria e Abruzzo, ma con campi sperimentali anche in Sicilia e Sardegna con l’aumento +64% delle superfici coltivate negli ultimi cinque anni