La Collezione HARI è sempre un passo avanti: Stylistic di René Adda reimmagina gli oggetti di tutti i giorni

René Adda, conosciuto per il suo fenomenale lavoro con Lexon, vincendo più di 200 premi in design in 45 anni di carriera sta per tornare con Stylistic. Il nuovo brand è creato affinché vediamo gli oggetti di tutti i giorni con un design sofisticato e innovativo.

Adda continua a creare pezzi rivoluzionari che inspirano e catturano ogni ambiente. Non sono solo funzionali, ogni prodotto è fatto in modo da lasciarti sempre di stucco grazie al design adatto ad ogni spazio.

La Collezione HARI: Dove il Design Incontra la Funzionalità

Stylistic è fiero di annunciarvi la collezione HARI, prodotti disegnati e progettati per integrare la filosofia del design senza tempo con un tocco moderno. Creati dal talentuoso designer Shigeya Miyata, ha impiegato tre anni prima di arrivare al risultato finale.

Il nome HARI proviene da un’antica parola giapponese che significa “vetro” riflette il marchio di fabbrica della collezione.

Un Nuovo Standard nel Design

La collezione HARI consiste in sei prodotti creati per essere usati quotidianamente, per esempio lampade LED, sveglia, speaker tutti in quattro colorazioni: grigio grafite, blue regale, argento bianco, oro chiaro.

La Collezione HARI:

Hari Speaker M – €59.90

Uno speaker compatto di 5W offre lo stereo wireless, bluetooth e 24 ore di pura autonomia con una

singola carica. Lo speaker è ricaricabile tramite il cavo USB-C.





Hari Lamp S – €39.90

Una lampada compatta con l’illuminazione manuale così da personalizzare il tuo ambiente. La sua luce calda dura fino a dieci ore con una singola carica.

Hari Lamp M – €49.90

La lampada HARI misura M possiede di molte più ore di autonomia e con tre impostazioni di illuminazione.





Hari Lamp L – €69.90

La lampada HARI misura L possiede di 19 ore di carica, perfetta per spazi eleganti e sofisticati che richiedono luce per tutta la giornata.

Hari Bistro Lamp – €59.90

La lampada più grande della collezione idonea per un’atmosfera intima ed elegante. La batteria di lunga durata fa si che avrai sempre luce sia per una serata film che per una cena in casa.

Hari LED Alarm Clock – €79.90

Questa moderna sveglia si amalgama con la sua funzionalità’ ad ambienti minimalisti. Con cinque diverse suonerie e la sua batteria di lunga durata, fa si che sia sempre attiva per ben 60 giorni.

Il Nostro Focus Sul Design Innovativo

Stylistic è tutto ciò che riguarda ricreare oggetti con design pensati per essere funzionali. La collezione HARI ne è il risultato: oggetti creati con precisone e da inspirare spazi come case o uffici. La vera essenza sta nel design minimalista con un tocco moderno dando una vera e propria esperienza al compratore.

Per maggiori informazioni visita: https://stylistic-online.com/

