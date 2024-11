Civil war, su Amazon Prime un film sconvolgente sulla guerra

Civil war è presente su Amazon prime e consigliamo di vederlo, almeno a chi ama il genere guerra, azione, drammatico.

Alex Garland è sicuramente uno sceneggiatore molto interessante, capace di coinvolgere il pubblico e di rendere un drama convincente e credibile anche generi piuttosto lontani da questo, per non dire superficiali. Come Thriller e Fantascienza. Civil war, suo ultimo film, è presente su Amazon prime e consigliamo di vederlo, almeno a chi ama il genere guerra, azione, drammatico.

Civil war di cosa parla: la trama

Giorni nostri. Negli Stati Uniti è esplosa una guerra civile, innescata da alcuni stati che vogliono l’indipendenza, come Texas e California, alleati insieme nelle Western Forces, il New People’s Army nel Nord Ovest e l’Alleanza della Florida, a sé stante.

Un gruppo di giornalisti composto da Lee Smith (la brava Kirsten Dunst), celebre fotografa di guerra; il collega Joel (Wagner Moura, che abbiamo apprezzato nei panni di Pablo Escobar in Narcos) e l’anziano Sammy (Stephen McKinley Henderson), decide di partire da New York verso Washington, per intervistare il Presidente degli Stati Uniti prima che le Western Forces conquistino la capitale. A loro si aggregherà un’aspirante reporter, Jessie (Cailee Spaeny), sebbene Lee sia contraria per la pericolosità della missione e l’inesperienza della ragazza.

I quattro partiranno, affrontando molte disavventure, tipiche del loro mestiere.

Recensione di Civil war

Civil war porta (o per meglio dire riporta, dato che l’hanno già vissuta) la guerra civile in casa degli americani, dopo che loro, fin dalla seconda guerra mondiale, l’hanno esportata in casa d’altri. Oltre a figurare come sceneggiatore, però, in questo lungometraggio lo troviamo anche come regista. Mostrando progressi e talento anche dietro la cinepresa.

Certo, è inevitabile il sospetto che questa pellicola abbia anche delle velleità di critica politica, visto che è uscita nel 2024, anno di elezioni presidenziali americane, con Donald Trump dato già favorito quando uscì nelle sale (aprile). La storytelling democratica ce lo presenta come divisivo, perfino potenziale causa di una guerra civile, riferendosi a quanto accaduto a Capitol Hill il giorno della Befana del 2021. Guarda caso, gli stati che cercano l’indipendenza sono proprio quelli che votano a maggioranza i repubblicani.

Ma a parte questo, il film mescola sapientemente violenza a sentimenti, evocando ora Apocalypse now ora A private war. Portandoci sul fronte, dove giornalisti e soldati si fondono e si confondono. Diventando un tutt’uno in quella follia chiamata guerra.

Dove vedere Civil war

Puoi vedere Civil war su Amazon prime, cercando su questa pagina.

