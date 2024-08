Ikea, come funziona vendita di mobili usati e quanto si guadagna

Vediamo come funziona il servizio introdotto da Ikea che consente la vendita di mobili e altri prodotti usati.

Ikea ha lanciato un interessantissimo servizio che prevede la possibilità di vendere un mobile (sempre del marchio Ikea) usato allo stesso store, purché rientri nelle categorie previste e sia ovviamente in condizioni quanto meno accettabili.

Un ottimo per rispondere alla necessità di sollecitare al riutilizzo dei prodotti, contro il consumismo e l’ideologia “usa e getta” che impera nella società occidentale da un trentennio. Del resto, la multinazionale svedese ha sempre applicato policy ecofriendly nel proprio modus operandi.

E’ inoltre un buon modo per disfarsi di un mobile ancora in buone condizioni recuperando qualcosa in denaro, consentendo altresì ad altre persone di acquistare quanto gli occorre a un prezzo vantaggioso. Un circolo vizioso positivo insomma, non solo ambientale ma anche economico.

Come funziona vendita mobili usati da Ikea

Il servizio lanciato da Ikea si chiama Riporta e Rivendi. Lo store accetta solo mobili del proprio marchio, già montati e non modificati rispetto alla struttura originaria.

La valutazione del prodotto la fai tu stesso sul portale scegliendo tra varie opzioni di risposta sul suo stato. Dopodiché otterrai un numero di valutazione a un indirizzo email indicato.

Tale codice va portato con sé ed esibito, insieme al mobile usato che si intende vendere, al reparto Cambi e Resi presso il negozio IKEA che ti è più comodo. Qui, un dipendente esaminerà i prodotti e confermerà o correggerà la valutazione iniziale.

Infine, ti verrà consegnata una Carta reso IKEA, così da poter spendere l’importo guadagnato nello store. Dunque, non si riceveranno soldi in contanti, ma una sorta di buono da poter sfruttare in Ikea.

La carta ha validità di 2 anni e può essere sfruttata sia in un negozio fisico che online. Anche per acquistare a tua volta prodotti Ikea usati.

Inoltre, per il trasporto Ikea mette anche a disposizione un servizio di noleggio di un furgone Hertz. Si pensi a prodotti voluminosi o a più prodotti che richiedono spazio.

Quali mobili usati si possono vendere a Ikea

Oltre alle tre condizioni principali prima elencate che il mobile deve avere, ovvero:

essere già montato; essere pulito; non essere stato modificato rispetto alla struttura originaria;

esiste un altro limite relativo alla categoria a cui deve appartenere. Ovvero le seguenti:

attaccapanni

basi e doghe letto

carrelli e buffet

cassettiere

comodini

contenitori e scatole non in tessuto

cornici

culle

divani non in tessuto

elementi a giorno

guardaroba per bambini

lampade e lampade da terra

librerie e scaffali

mobili bagno (a eccezione di lavabo)

mobili da esterno

mobili e cassettiere per ufficio

mobili TV e soluzioni audio/video

orologi da parete e sveglie

paralumi

pensili e mobili base

piante artificiali

piccole strutture con cassetti

poltrone e poggiapiedi non in tessuto

sedie da ufficio non in tessuto

sedie, sgabelli e panche (non rivestiti/imbottiti)

specchi

strutture letto

tavoli e scrivanie

tavolini

vasi

vetrine

Inoltre, il prodotto non deve già essere già stato acquistato usato da Ikea.

Sul sito ufficiale è possibile avere informazioni in più e procedere con la valutazione del mobile usato. A questo link è possibile vedere anche l’elenco dei prodotti non cedibili.

Qui parlammo di un’altra iniziativa Ikea: quella delle istruzioni di smontaggio.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!