Ikea non ha bisogno di presentazioni. Multinazionale svedese dell’arredamento, che ha rivoluzionato il settore, consentendo a chi ha la giusta abilità di risparmiare molto, ma anche mandando in rovina i negozi tradizionali.

Ikea non è solo un megastore. Per molti, è anche un vero e proprio hobby, da passarci le ore, anche perché costretti dal seguire il percorso giallo manco si fosse Dorothy ne Il mago di Oz.

Spesso però, è balzata anche ai disonori delle cronache per alcuni prodotti che hanno anche causato delle morti o pesanti ferimenti, soprattutto tra i bambini (ne ho parlato qui).

In questa sede, invece, parliamo di una importante novità che farà piacere agli Ikea addicted.

Istruzioni di smontaggio Ikea quando

Come riporta SuperEva, Ikea ha lanciato le istruzioni di smontaggio, in chiave ecosostenibile, al fine di ridurre al minimo gli sprechi. Soprattutto in caso di trasloco, molti preferiscono comprare un prodotto ex novo dato quello che costa anziché smontarlo e rimontarlo. Soprattutto mobili di grandi dimensioni e più articolati.

Del resto, il progetto rientra nell’obiettivo ambizioso di Ikea da raggiungere entro il 2030: diventare un’azienda completamente circolare. Quindi, i suoi 12mila prodotti nel catalogo devono essere completamente riciclati e riciclabili.

Istruzioni di smontaggio Ikea su quali prodotti

Per ora, il manuale di smontaggio Ikea è stato pensato per 6 dei prodotti più venduti in assoluto dalla multinazionale:

lo scaffale BILLY

la scrivania MALM

il divano LYCKSELE

la scrivania PAX

il letto BRIMNES

la poltrona POÄNG

Ma, gradualmente, saranno previsti per tutti i prodotti da montare.