Città più sopravvalutate al Mondo: quinta una italiana

Vediamo qual è la classifica delle città più sopravvalutate del mondo. All’ottavo e al nono ci sono due città europee molto blasonate.

Di tanto in tanto, qualcuno si diverte a generare un ranking su questo o quello. Scatenando le ire di chi finisce più indietro nelle classifiche positive e, di contro, tra i primi posti di quelle negative. Orbene, abbiamo anche una classifica delle città più sopravvalutate al Mondo.

Dopo aver visto la discutibile classifica delle città dove si mangia meglio, vediamo dunque quelle che i turisti reputano sopravvalutate e quindi deludenti.

Purtroppo, nella Top 10 non manca una italiana, esattamente al quinto posto. Ma, se la cosa può consolare, al nono e al decimo ci sono due città europee molto blasonate.

Classifica città più sopravvalutate: il metodo

A riportare la notizia è Vesuviolive, che ha attinto a sua volta da un altro portale. Il parametro è, come per la Top 10 sulla cucina, ancora TripAdvisor. Piattaforma dove, come noto, è possibile lasciare recensioni su tanti aspetti di un locale o di una località. Pertanto, è un’ottima fonte da cui attingere.

Tuttavia, gli esperti non si sono limitati ad analizzare il rapporto tra le valutazioni a 5 e 4 stelle e quelle a 3, 2 o 1 stelle. Ma hanno anche valutato la frequenza con cui alcune parole chiave e frasi come “molto deludente” o “non bello come ci si aspettava” venivano utilizzate nelle descrizioni delle recensioni.

Hanno poi incrociato i dati tra 85 città più popolari al mondo (si badi bene però, dal punto di vista dei turisti occidentali) e le loro 20 attrazioni più votate.

Città più sopravvalutate al mondo quali sono

Soffermandoci sulla Top 10 delle città più sopravvalutate al mondo, troviamo questo risultato:

Dunque, al quinto posto c'è Rimini, città del divertimento estivo per antonomasia. Almeno è stato questo soprattutto negli anni '80-'90. In particolare per i tanti locali e le ampie spiagge. Adatta per giovani e famiglie. Il mare ha sempre lasciato a desiderare invece.

La località romagnola ha risentito della concorrenza accesa delle mete low cost dell'altra sponda dell'adriatico, oltre che di Spagna e Grecia, così vivaci ed economiche. e non ha saputo rinnovarsi nel Nuovo millennio. Insomma, i tempi della magia felliniana sembrano finiti da un bel po'.

Tuttavia, potete anche notare che all'ottavo e al nono posto ci sono Londra e Parigi. Le due mete turistiche europee più blasonate da decenni. Se la capitale inglese non attira più il fascino della monarchia, a Parigi particolarmente condannato è il quartiere di Montmatre. Dove i turisti si sentono insicuri, pressati e molestati. Peccato, la zona più romantica e poetica della città.

Nella barra Cerca è possibile cercare altre città italiane a vocazione turistica. Milano è 63ma, a deludere di più è lo Stadio Giuseppe Meazza. Roma è invece 71ma, con Piazza di Spagna come meta più deludente. Napoli è invece 85ma: qui a deludere è stato il Museo archeologico nazionale.

