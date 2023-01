TripAdvisor, Top 10 città dove si mangia meglio: 3 sono italiane

TripAdvisor è un noto portale dove da anni gli utenti possono lasciare il proprio feedback (ovvero la recensione, per chi non mastica inglese) su un ristorante, una pizzeria, un pub, un fast food, ecc. Ora ha stilato una Top 10 delle città dove si mangia meglio nel Mondo.

TripAdvisor offre sicuramente un servizio molto utile per orientarsi su dove fermarsi a mangiare, soprattutto quando si è in viaggio o ci si ferma per una sosta non prevista e si vorrebbero evitare sorprese.

Qui abbiamo fornito anche un vademecum su come capire se le recensioni su TripAdvisor sono attendibili, dato che talvolta sono pubblicate dalla concorrenza di un locale per screditarlo. Oppure per mero sfogo del cliente.

Detto ciò, vediamo la Top 10 delle città nel Mondo dove si mangia meglio. Tre sono italiane, sorpresa al terzo posto.

Top 10 TripAdvisor città dove si mangia meglio nel Mondo

A riportarla è SkyTg24. Anticipiamo che la prima sia una italiana.

Giamaica

Al decimo posto troviamo la terra di Bob Marley, riconosciuta come “la terra del legno e dell’acqua”.

New Orleans

Terra famosa per il jazz e il rinomato quartiere francese: ma a quanto pare, si mangia anche molto bene.

Napoli

All’ottavo posto Napoli, apprezzata dagli utenti dal punto di vista culinario, manco a dirlo, soprattutto per la pizza, unica al mondo.

Lisbona

La città lusitana, che si contende con Porto la meta turistica top del Portogallo, oltre ad essere molto poetica è anche apprezzata per i suoi cibi. Presumiamo soprattutto per i piatti a base di pesce, tra l’altro a basso costo.

Barcellona

La città catalana è premiata per la sua sangria e per la qualità delle sue tapas.

Parigi

La capitale del romanticismo per antonomasia, è anche molto apprezzata per il pain au chocolat.

Firenze

Oltre al suo inestimabile patrimonio artistico, culla del rinascimento, molti apprezzano il suo pane croccate con l’olio d’oliva locale che trasporta “nel tuo posto più felice”.

Hanoi

Al terzo posto una città vietnamita, Hanoi, la capitale del Vietnam. Magari è un anticipo di quanto ci aspetta in futuro: cibo a base di insetti.

Creta

Splendida località greca, è anche molto apprezzata per il suo cibo.

Roma

Al primo posto la capitale d’Italia Roma. Che i turisti apprezzano, oltre che per la dolce vita, anche per i suoi ristoranti.

Le 10 città dove si mangia meglio nel mondo secondo TripAdvisor, tra successi e delusioni

Ovviamente, i gusti sono gusti. Certo fa specie vedere città americane o addirittura la capitale del Vietnam al terzo posto. Bene comunque trovare tre italiane, di cui una al primo posto.

Occorre anche considerare che spesso i turisti prediligono pranzi e cene veloci per non perdere troppo tempo e forse incide anche ciò. D’altronde, in molti casi vengono citati pasti da take away. Poi si sa, le classifiche fanno sempre discutere, come accaduto di recente per le migliori voci di tutti i tempi.

