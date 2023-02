Gomorra diventa videogame: ecco trama e come giocare

A realizzare il videogame Gomorra è lo studio di produzione tutto italiano 34BigThings. Ecco tutti i dettagli sul videogioco.

Dopo un film e una serie Tv, il best seller di Roberto Saviano, Gomorra, diventa anche un videogame. Sebbene lo scrittore napoletano non sia stato direttamente coinvolto.

A realizzarlo lo studio di produzione tutto italiano 34BigThings, lo stesso che ha già lavorato alla serie Redout.

Vediamo di seguito su quali piattaforme è possibile giocare al videogioco Gomorra e in cosa consiste.

Gomorra videogame trama

Va subito detto che chi spera di poter giocare manovrando Ciro Di Marzio o Genny Savastano (a proposito, sai chi li ha uccisi alla fine di Gomorra 5? Ne abbiamo parlato qui) resterà deluso.

Come riporta Dday, il videogioco Gomorra è completamente slegato sia dal romanzo, che dal film e, appunto, dalla fortunatissima serie tv in onda su Sky. Sebbene sia comunque ambientato nella periferia di Napoli.

Prevede una componente gestionale, in cui devono essere gestiti i membri dell’organizzazione e le loro risorse a disposizione.

Il player dovrà compiere scelte morali che influenzeranno man mano il proseguimento della storia principale. Dunque, una narrativa in itinere e non già precostituita.

Inoltre, come spiegano i creatori del videogame Gomorra di 34BigThings, hanno fatto in modo che il videogioco si tenga lontano dagli stereotipi del genere. Nell’obiettivo principale di non esaltare la Camorra e la criminalità in generale. Una delle accuse più ricorrenti rivolte alla serie.

Il tema dell’organizzazione camorrista resta comunque centrale e vuole essere trattato “con serietà“. Dunque, senza romanzare troppo un tema delicato e tragico.

Ecco l’incipit del gioco:

Tu sei Nina, la figlia del boss mafioso Sergio Miniero. La notte del tuo diciottesimo compleanno sopravvivi miracolosamente a un agguato contro di te, ma tuo padre viene ucciso senza pietà.

Ora sta a te prendere il controllo della famiglia. In quanto capo del tuo clan, come reagirai? Cercherai la pace o la vendetta? Sarai clemente o spietata?

Dove giocare al videogame su Gomorra

Il videogioco di Gomorra è stato lanciato oggi 16 febbraio per Pc (raggiungibile su Steam da questo link), nonché sui device mobili iOS e Android.

Ecco un video di presentazione:

Chi ha creato videogioco Gomorra

Come detto, il videogame Gomorra è stato creato in un lavoro di tre anni da 34BigThings, società che ha sede a Torino. Redout, lanciato nel 2017, è stata la prima produzione che le ha dato visibilità. Al quale hanno dato seguito altri titoli, come

Redout: Space Assault nel catalogo di Apple Arcade

Redout 2

Superinefficient Golf

Goat of Duty

Mars or Die!

L’azienda è stata rilevata dal gruppo svedese Embracer, già proprietaria di Gearbox Software, Crystal Dynamics e Plaion. Vanta un centinaio di collaboratori.

La società torinese non è l’unica italiana dell’universo Embracer. Vi troviamo infatti anche Milestone – famosa per la serie su licenza MotoGP – e DestinyBit, a sua volta nota per Dice Legacy ed Empires Apart.

